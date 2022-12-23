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Microsoft ответила на иск FTC о блокировании сделки с Activision
Группа отдельных игроков подала в суд, чтобы запретить сделку, и даже Федеральная торговая комиссия США вмешивается, чтобы не произошло слияния.
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Попытка приобретения компанией Microsoft студии Activision-Blizzard-King была, мягко говоря, спорной. Регуляторы из Великобритании и ЕС высказались по этому поводу, группа отдельных игроков подала в суд, чтобы запретить сделку, и даже Федеральная торговая комиссия США вмешивается, чтобы не произошло слияния. Теперь Microsoft ответила на этот последний вызов своим амбициям тем же способом, что и раньше: заявив, что она всего лишь маленький игрок на рынке.

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В иске FTC утверждается, что покупка Activision-Blizzard-King компанией Microsoft нанесет ущерб конкуренции на рынке и уменьшит выбор для геймеров. Опровержение Microsoft в первую очередь направлено на то, чтобы указать, что она не только занимает довольно отдаленное третье место на рынке консолей после Sony, занимающей второе место, и лидера рынка Nintendo, но также и то, что она практически не представлена на рынке мобильных устройств.

В документе говорится, что покупка Microsoft ATVI предназначена для того, чтобы «встретить миллиарды геймеров… на мобильных устройствах» и «научиться создавать игры, которые привлекают их». Это интересный подход — мы покупаем одного из крупнейших в мире издателей игр, известного своими качественными ААА проектами, чтобы улучшить наш каталог мобильных игр — особенно в свете того факта, что, как указывает сама Microsoft, только Activision-Blizzard-King контролирует около 4% мирового рынка мобильных игр (по доходам).

В заявлении Microsoft также упоминается, что она на самом деле ожидает, что сделка сделает игры Activision «более доступными» за счет расширения на дополнительные платформы, такие как Nintendo. Есть определенный смысл в том, что технический опыт Microsoft может помочь Activision перенести свои свойства на большее количество платформ, но видеть это в качестве цели Microsoft довольно любопытно.

Самой крупной рассматриваемой собственностью и в центре внимания многих дискуссий была, конечно же, франшиза Activision Call of Duty. Мега-хитовая серия военных игр продается на платформах Sony значительно лучше, чем у Microsoft.

Однако Microsoft не совсем маленький независимый издатель. Самые большие объекты, которыми она владеет в настоящее время, были приобретены в рамках покупки Zenimax, а долгожданные игры Starfield и The Elder Scrolls VI будут эксклюзивными для Xbox и ПК с Windows, как было объявлено ранее.

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The Verge получил заявления от генерального директора Activision Бобби Котика, а также президента Microsoft Брэда Смита, которые, по сути, говорят одно и то же: они не видят причин блокировать покупку и уверены, что в конце концов сделка состоится. Вы можете прочитать эти заявления, а также полный текст опровержения Microsoft FTC на сайте The Verge.

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#microsoft #activision #activision blizzard
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