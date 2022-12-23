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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Беларусь продвигает собственный ноутбук Horizont H-book на фоне жестких санкций
Белорусская компания «Горизонт» выпустила ноутбук H-book Mak4
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Ни одна страна не хочет подвергаться разрушительным санкциям, которые могут нанести ущерб целым отраслям. Однако, когда возникают такие трудности, правительства часто начинают искать отечественные компании, которые потенциально могут заполнить любые пробелы. Именно это пытается предпринять на этой неделе находящаяся в Минске белорусская государственная компания «Горизонт», представив ноутбук H-book Mak4.

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«Это отечественный продукт, разработанный на основе передовых ноу-хау и технологий», — заявил глава «Горизонт» Юрий Предько, как сообщает CNews. «Ноутбук может конкурировать с устройствами мировых брендов».  

Хотя Horizont H-book Mak4 (T32E3W) называют «первым белорусским ноутбуком», 15,6-дюймовый ноутбук работает под управлением Microsoft Windows и основан на процессоре Intel Core i3-1115G4 в сочетании с 8 ГБ памяти DDR4 и твердотельным накопителем на 256 ГБ. То есть эти четыре критических компонента системы были разработаны и произведены за пределами Беларуси.  

На самом деле, когда ноутбук впервые демонстрировали в сентябре, ее разработчики признали, что только 12% ее деталей произведены в Беларуси, но надеялись довести долю отечественных деталей до 30% к концу года. К сожалению, неизвестно, удалось ли компании увеличить процент белорусских комплектующих в устройстве. 

Помимо политической программы, призванной показать незнакомой аудитории, насколько продвинуты белорусские технологии, ноутбук Horizont H-book Mak4 представляет собой несколько устаревшую, но изящную рабочую лошадку начального уровня (особенно по сравнению с Bitblaze Titan с «российской» SoC).  

15,6-дюймовый ноутбук оснащен IPS-дисплеем Full HD, комбинированным адаптером Wi-Fi 5 + Bluetooth, одним портом USB 3.0 Type-C, двумя разъемами USB 3.0 Type-A, выходом HDMI и устройством чтения SD-карт. Аппарат имеет толщину до 18,9 мм, весит 1,8 кг и обещает проработать до восьми часов на одном заряде.   

«Горизонт» — относительно известный производитель бытовой электроники, поэтому вполне возможно, что он заказывает комплектующие у поставщиков, а затем собирает все на собственных мощностях. Однако неизвестно, занимается ли она поверхностным монтажом материнской платы сама или закупает платы у своих партнеров в Китае (в стране, которая очень дружна с Беларусью).

Поскольку AMD и Intel официально не поставляют свои комплектующие в Республику Беларусь, как и десятки других компаний, Горизонт вынужден закупать процессоры у различных китайских реселлеров (что, скажем так, довольно рискованно), а они, как правило, продают устаревшие компоненты.  

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Между тем Intel Tiger Lake — неплохой процессор. Windows — самая популярная операционная система в мире, которой пользуется около 90% населения, поэтому Horizont H-book Mak4 — универсальная машина. Вопрос только в том, почему его называют «белорусским ноутбуком», если он все-таки в основном основан на американской технике?

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