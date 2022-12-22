Она никогда не поступала на рынок, но существовала в качестве образцов для оценки оборудования

Коллекционер оборудования YJFY опубликовал изображения устройства, которое, как они утверждают, является графической картой Intel Larrabee 2-го поколения. Причем она никогда не поступала на рынок, но существовала в качестве образцов для оценки оборудования. Графический адаптер Intel Larrabee 2 должен был быть основан на чипе, впоследствии известном как Knights Corner, и это первый раз, когда мы видим (предположительно) опубликованные изображения этого устройства.

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Предполагаемая графическая карта Larrabee 2-го поколения оснащена процессором, который выглядит точно так же, как Intel Knights Corner. Он был продемонстрирован руководителем Intel на конференции SC11 в ноябре 2011 года. Процессор представляет собой инженерный образец, произведенный в конце 2011 года со степпингом QBAY. Утверждается, что он имеет 60 ядер и работает на частоте 1,00 ГГц, что соответствует спецификациям Intel KNC. В отличие от серийных продуктов Xeon Phi «Knights Corner», этот процессор работает в паре с 4 ГБ памяти GDDR5.

Плата явно является очень ранним оценочным образцом с диагностическими светодиодами, несколькими разъемами для датчиков и различными перемычками. Графический адаптер также оснащен разъемом DVI, который обычно используется для видеовыхода. Принимая во внимание, что Том Форсайт, разработчик проекта Larrabee в Intel, однажды сказал, что чип Knights Corner компании по-прежнему включает в себя части GPU, такие, как графические выходы и образцы текстур, неудивительно, что тут присутствует разъем DVI.

Хотя нет полной уверенности, что видеокарта на картинке действительно является Larrabee 2, основанной на чипе Knights Corner, есть много прямых и косвенных доказательств того, что мы имеем дело с Larrabee 2-го поколения.

«Помните, KNC — это буквально тот же чип, что и LRB2. У него есть сэмплеры текстур и видеовыход, встроенный в кристалл», — сказал Форсайт. «Они не тестируют их, не включают и не подвергают воздействию программного обеспечения, но они все еще там — это все еще часть, способная работать с графикой».

Продукт Intel под кодовым названием Larrabee должен был стать клиентским графическим процессором для ПК и высокопроизводительным вычислительным сопроцессором на основе 4-процессорных ядер Hyper-Threaded Atom-подобных x86 с расширениями AVX-512, которые должны были обеспечить гибкую программируемость и соревновательное выступление. После того как Intel определила, что Larrabee не оправдал ожиданий в графических рабочих нагрузках (поскольку это был в основном ЦП с графическими возможностями), она полностью переключила проект на рабочие нагрузки HPC. Так родился Xeon Phi.

«[В 2005 году, когда был задуман Larrabee, Intel] требовалось что-то похожее на CPU для программирования, но похожее на GPU по вычислительной мощности», — сказал Форсайт. «Конструкция Larrabee представляла собой ЦП с очень широким блоком SIMD, спроектированным, прежде всего, как настоящий ЦП — когерентные кэши, хорошо упорядоченные правила памяти, хорошая защита памяти, настоящая многозадачность, настоящие потоки, работает под управлением Linux/FreeBSD и т. д.».

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Но в конце концов Intel Xeon Phi, архитектура MIC (множество интегрированных ядер) и другие массивно-параллельные процессорные архитектуры (Sony Cell, Sun Niagara) не смогли обеспечить конкурентоспособную производительность по сравнению с вычислительными графическими процессорами Nvidia, поэтому Intel в конце концов решила отойти от этой идеи. Вернулась Intel на рынок дискретной графики лишь с выпуском графических процессоров Arc Alchemist.