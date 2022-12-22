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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появился рендер видеокарты Titan RTX Ada с двойным 16-контактным разъемом
GeForce RTX 4090 — одна из лучших видеокарт, но, возможно, она не лучшая из того, что может предложить архитектура Nvidia Ada Lovelace
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GeForce RTX 4090 — одна из лучших видеокарт, но, возможно, она не лучшая из того, что может предложить архитектура Nvidia Ada Lovelace. Согласно видеоролику на YouTube-канале «Moore's Law Is Dead» (MLID), у Nvidia есть туз в рукаве: Titan RTX Ada. Это, конечно, всего лишь слухи, поэтому любую информацию или рендеры следует воспринимать с большой долей скептицизма.

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Прошло много времени с тех пор, как Nvidia выпустила линейку Titan. Последним в линейке Titan был Titan RTX, видеокарта-монстр времен архитектуры Turing 2018 года с рекомендованной производителем розничной ценой 2499 долларов. После этого Nvidia, похоже, отказалась от бренда Titan с архитектурой Ampere, вместо этого предложив RTX 3090 Ti в качестве альтернативы, но она может вернуться с Ada Lovelace — если слухи верны. Ютубер поделился рендерами прототипа Titan RTX Ada, которые, как он утверждает, являются реальными фотографиями, находящимися в его распоряжении.

И давайте остановимся прямо здесь на мгновение. Если у кого-то есть фотографии продукта, то почему они делятся рендерами продукта? Рендеры гораздо проще подделать, и уже было несколько рендеров-мемов будущих графических процессоров Nvidia. Но если это правда, то будущий Titan выглядит комично огромным.

GeForce RTX 4090 уже довольно большая, но Titan RTX Ada выходит за все рамки, если судить по этим рендерам. На рендерах показана четырехслотовая видеокарта с тем же дизайном кулера Founder's Edition, что и у текущих RTX 4090 и RTX 4080 от Nvidia. Кроме того, печатная плата может быть в виде «сэндвича» с более толстой пластиной на задней панели видеокарты для улучшения охлаждения. Это блестящая идея, так как Titan RTX Ada, скорее всего, будет иметь 48 ГБ GDDR6X. Nvidia наверняка размещает модули памяти с обеих сторон печатной платы (то есть аналогично RTX 3090 и предыдущим видеокартам Titan).

На рендерах также видно, что Titan RTX Ada с гордостью демонстрирует золотую отделку, характерную для предыдущей видеокарты Titan RTX. Система охлаждения с четырьмя слотами, вероятно, будет необходима, если слухи о том, что Ada Titan может быть видеокартой мощностью 650 Вт, которая может достигать 700 Вт при ручном разгоне.

Nvidia использует чип AD102 для различных SKU Ada, включая GeForce RTX 4090 и RTX 6000 Ada. AD102 площадью 608 мм² содержит 144 потоковых мультипроцессора (SM). GeForce RTX 4090 имеет 128 включенных SM, а RTX 6000 Ada — 142 SM. Так что места для GeForce RTX 4090 Ti, Titan RTX Ada или даже для обоих достаточно. Ходят слухи, что GeForce RTX 4090 Ti использует ту же конфигурацию ядра, что и RTX 6000 Ada, поэтому только Titan RTX Ada (предположительно) будет использовать весь чип AD102.

Полностью задействованный кристалл AD102 будет означать, что Titan RTX Ada может иметь 18 432 ядра CUDA, 576 ядер Tensor и 144 ядра RT. Тактовые частоты неизвестны, но, вероятно, будут находиться в диапазоне 2,5–2,7 ГГц, как и другие графические процессоры 40-й серии. Также похоже, что у графического процессора будет 48 ГБ GDDR6X — вдвое больше, чем у GeForce RTX 4090. Теперь, когда Micron начала массовое производство модулей GDDR6X на 24 Гбит/с, Titan RTX Ada будет иметь удвоенную емкость и, вероятно, большую пропускную способность.

GeForce RTX 4090 имеет память GDDR6X 21 Гбит/с и 384-битный интерфейс, что обеспечивает пропускную способность памяти 1008 ГБ/с. Если предположить, что Titan RTX Ada поддерживает модули GDDR6X на 24 Гбит/с, теоретически он будет выдавать 1152 ГБ/с, что на 14% больше, чем у GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4090 — это видеокарта с TDP 450 Вт, которая потребляет все необходимое от одного 16-контактного разъема питания (12VHPWR). Если просочившиеся рендеры точны, Nvidia может предоставить Titan RTX Ada два 16-контактных разъема питания. Однако со всеми случаями расплавления разъема и адаптера Nvidia на GeForce RTX 4090 многие могут подумать, что наличие двух разъемов — не лучшая идея.

Автор утверждает, что Nvidia еще не определилась с точной датой запуска Ada Titan, поэтому не ожидайте увидеть ее на рынке в ближайшее время. Тем не менее, как сообщается, производитель чипов имеет прототип Titan в резерве в своих лабораториях. Так что, возможно, компания ждет, пока AMD попытается продвинуться вперед с RDNA 3, прежде чем выпустит своего зверя, или, возможно, он ждет Spring GTC (GPU Technology Conference).

Цена также неизвестна, но, учитывая завышенные цены на видеокарты GeForce RTX 40-й серии, будет неудивительно, если Nvidia установит цену в 2999 долларов на будущую Titan Ada, как и у Titan V. В конце концов, Titan RTX стоил 2499 долларов, и это было четыре года назад. Профессиональные видеокарты RTX 6000 Ada в настоящее время стоят в диапазоне от 7 500 до 10 000 долларов, поэтому в качестве альтернативы для потребителей три тысячи не будут слишком большой ценой.

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Увидим ли мы возвращение бренда Titan? Пока непонятно, поскольку Nvidia, похоже, нравятся более дорогие профессиональные видеокарты с большим разрывом между моделью GeForce (RTX 4090 и ранее 3090/3090 Ti) и эквивалентной профессиональной картой (RTX A6000, а теперь RTX 6000 Ada). Так что, поскольку потребительские видеокарты уже продаются по цене более 2000 долларов, почему бы не выпустить еще более быструю модель, которая будет иметь цену на 50 процентов выше? 

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#nvidia #geforce #rtx 4090 #nvidia ada lovelace #titan #titan rtx
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