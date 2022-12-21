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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Lenovo представила новые мониторы ThinkVision - от 32" 4K за 999 до 49" всего за 1600 долларов
Лучшей моделью Lenovo является 49-дюймовый ThinkVision P49w-30.
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Сегодня Lenovo объявила об обновлениях своих ноутбуков и трансформеров ThinkPad X1, предположительно, с мобильными версиями процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения. Новые ноутбуки поступят в продажу в апреле, но это не единственное, о чем объявила Lenovo. Компания сняла пару мониторов ThinkVision, в том числе массивный 49-дюймовый сверхширокий монитор.

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Начнем с ThinkVision P32p-30, 31,5-дюймового монитора 4K. Монитор оснащен панелью IPS с контрастностью 1000:1, временем отклика 6 мс (4 мс в экстремальном режиме), частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 350 нит. ThinkVision P32p-30 покрывает 100 процентов цветового пространства sRGB и 95 процентов цветового пространства DCI-P3.

Здесь нет никаких сюрпризов, так как монитор имеет трехсторонний «дизайн без полей» и поддерживает EyeSafe Certified 2.0. Как и в большинстве мониторов, в ThinkVision существует множество вариантов подключения, включая поддержку модульного стека ThinkVision VoIP. Он также включает в себя два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, два Thunderbolt 4, два USB 3.2 (Gen 1) Type-A и порт RJ45. Наконец, монитор регулируется по наклону, повороту и высоте.

Тем не менее настоящим хитом является ThinkVision P49w-30 с диагональю 49 дюймов и разрешением 5120 x 1440. В то время как большинство IPS-панелей имеют коэффициент контрастности от 1000:1 до примерно 1300:1, ThinkVision P49w-30 увеличивает этот показатель до 2000:1.

Этот монитор ориентирован на работу, поэтому вы не найдете здесь сверхнизкого времени отклика или высокой частоты обновления. Вместо этого вы получаете то же время отклика 6 мс/4 мс и частоту обновления 60 Гц, что и у меньшего ThinkVision P32p-30. Максимальная яркость также идентична и составляет 350 нит, в то время как покрытие DCI-P3 немного увеличивается до 98 процентов (цифры цветового пространства sRGB не были объявлены).

ThinkVision P49w-30 увеличивает количество портов: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два Thunderbolt 4, четыре USB 3.2 (Gen 1) Type-A, один USB 3.2 (Gen 1) Type-C (с поддержкой 15-ваттной зарядки) и порт RJ45. В то время как ThinkVision P32p-30 не имеет динамиков, более крупный ThinkVision P49w-30 оснащен двумя 5-ваттными динамиками.

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По данным Lenovo, ThinkVision P32p-30 поступит в продажу в апреле 2023 года по цене 999 долларов, а ThinkVision P49w-30 поступит в продажу в июне 2023 года по цене 1699 долларов.

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