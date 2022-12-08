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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Новая плата AAEON Xtreme i12 сочетает в себе Intel Alder Lake и Raspberry Pi
AAEON и дочерняя компания Asus представили новую плату UP Xtreme i12
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AAEON, тайваньский производитель промышленных компьютеров и дочерняя компания Asus, представили UP Xtreme i12 – плату разработчика, любопытное сочетание процессора Alder Lake с 40-контактным разъемом GPIO, очень похожим на тот, что можно увидеть на платах Raspberry Pi и предположительно совместима с Raspberry Pi HAT.

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По крайней мере, это утверждение. Совместимость будет представлять собой смесь аппаратной и программной поддержки, и на GitHub есть список протестированных HAT, в том числе от Adafruit и PiFace. Все протестированные HAT представляют собой устройства на основе I2C и SPI. Вы можете добавить экраны, акселерометры, управление шаговым двигателем и датчики Grove через эти остроконечные контакты. Нет ничего невозможного в том, чтобы использовать другую HAT с этим или другими SBC, но вам нужно будет проделать много работы с библиотеками портов и кодом, чтобы заставить ее работать.

Плата представляет собой более традиционный дизайн на базе Intel с выбором процессоров 12-го поколения серии P от Celeron до i7 с графикой Intel UHD или Iris Xe. Можно установить до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также порт Ethernet 2,5 ГБ, еще один гигабитный порт, два разъема PCIe 4.0 M.2, а также порт SATA 3, USB 4, 3 и 2, полноразмерные разъемы DisplayPort и HDMI (с дополнительными дисплеями, вытесненными из USB-C и Embedded DisplayPort, всего четыре экрана 4K/60), разъемом для наушников и разъемами на передней панели для помещения ее в кейс. 

Дополнительные модули добавляют Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и возможность подключения 5G. Питание поступает через вход постоянного тока, и он может принимать питание от 12 В до 36 В. Плата поставляется с активным охлаждением, в то время как корпус с пассивным охлаждением. UP Xtreme i12 Edge поставляется вместе с комплектами, включающими блоки питания и кабели, но пока недоступна. Плата работает под управлением Windows или Ubuntu с поддержкой Yocto. Поскольку это плата на базе x86, вы можете выбрать свою собственную операционную систему.

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Плата еще не представлена в интернет-магазине AAEON, но цена на предыдущую версию UP Xtreme i11 начиналась от 299 долларов.

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#raspberry pi #aaeon
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