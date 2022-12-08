Radeon RX 7900 XTX Aqua от ASRock, вероятно, станет топовой видеокартой компании

Согласно VideoCardz, ASRock готовит видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX, оснащенную водоблоком. Radeon RX 7900 XTX Aqua от ASRock, вероятно, станет топовой видеокартой компании и обещает стать одним из самых быстрых доступных предложений на базе RDNA 3, и будет бороться за звание одной из лучших видеокарт в мире. Ожидается, что ASRock выпустит свою Radeon RX 7900 XTX Aqua 13 декабря.

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ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua будет использовать ту же нестандартную конструкцию платы, что и Radeon RX 7900 XTX Taichi, которая оснащена улучшенным модулем регулирования напряжения (VRM) с тремя восьмиконтактными вспомогательными разъемами питания PCIe. Taichi будет поставляться со специальным воздушным кулером, но Aqua, как следует из названия, будет оснащена специальным водяным блоком с полным покрытием, который позволит охлаждать графический процессор Navi 31, его кэш-память, микросхемы памяти и VRM.

Тактовые частоты для пользовательских графических плат ASRock Radeon RX 7900 XTX на данный момент неясны. Также неизвестно, будет ли ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua быстрее, чем Taichi, или будет иметь те же тактовые частоты.

Традиционно предложения компании под маркой Aqua представляют собой продукты с ограниченным тиражом, предназначенные для энтузиастов, которые ищут лучшие продукты с повышенной производительностью, поэтому ожидайте, что Radeon RX 7900 XTX Aqua будет стоить соответственно. Тем не менее имейте в виду, что компания также предложит видеокарту Radeon RX 7900 XTX Taichi, которая не будет иметь жидкостного охлаждения, но будет поставляться с различными улучшениями дизайна платы и заводским разгоном.

Выпуск Radeon RX 7900 XTX Aqua знаменует собой важную веху для ASRock. Когда несколько лет назад компания вышла на рынок видеокарт, она придерживалась довольно осторожного подхода и не пыталась конкурировать с топовыми предложениями с улучшенными модулями регулирования напряжения и причудливыми системами охлаждения от других производителей. Но ASRock получает признание как производитель графических адаптеров, она начинает обращаться к более прибыльным сегментам рынка.

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Radeon RX 7900 XTX Aqua будет напрямую конкурировать с первоклассными предложениями, оснащенными водяными блоками или гибридными системами охлаждения, от других производителей, таких как Asus, Gigabyte и Sapphire. Примечательно, что далеко не все партнеры AMD предлагают видеокарты Radeon с заводскими водоблоками или гибридными системами охлаждения.