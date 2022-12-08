Отчаянные времена требуют отчаянных мер

Администрация США заявляет, что китайское правительство разрешило США проводить инспекции экспортного контроля в отношении высокотехнологичных компаний КНР, которые были внесены в ее неподтвержденный список в октябре, согласно сообщению Financial Times. Этот шаг, по-видимому, направлен на то, чтобы китайская компания YMTC, занимающаяся производством 3D NAND, не попала в «Список организаций» Министерства торговли, что серьезно подорвало бы способность компании закупать оборудование у американских компаний.

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YMTC и ряд китайских высокотехнологичных компаний были внесены в список непроверенных в начале октября, поскольку правительство США не смогло проверить, попала ли их продукция (или продукция, изготовленная с использованием их компонентов) в руки китайских военных. Как только компания попадает в список непроверенных, у нее есть 60 дней, чтобы доказать, что ее продукция не нарушает никаких правил. Если компания не может доказать это в течение 60 дней, она помещается в торговый черный список, называемый «Списком организаций», и, в случае с YMTC, ей отказывают в использовании какой-либо американской технологии.

Обычно китайское правительство отказывается разрешать американским инспекторам экспортного контроля доступ к отечественным компаниям. Однако правительство сделало исключение в случае с YMTC и некоторыми другими фирмами из Tianxia, скорее всего, потому, что YMTC и полупроводниковая промышленность в целом очень важны для страны.

«Мы наблюдаем улучшение поведения», — сказал Financial Times заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес. «Mofcom был более открыт. […] Мы наблюдаем изменение отношения. Мы наблюдаем такое изменение отношения не впервые, поэтому все зависит от того, как долго оно продлится».

Пока рано гадать, что обнаружат американские инспекторы экспортного контроля, но, по крайней мере, YMTC пока не попадет в черный список. Тем не менее четыре ведущих американских производителя оборудования для производства полупроводников уже прекратили сотрудничество с YMTC из-за последних экспортных правил, введенных правительством США в октябре, поскольку им необходимо было получить соответствующие экспортные лицензии от Министерства торговли.

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Если YMTC не попадет в черный список и сможет доказать, что не поставляет продукцию для военного использования, возможно, таким компаниям, как Applied Materials, KLA и Lam Research, будет проще получить одобрение правительства США на продолжение работы с производителями 3D NAND.