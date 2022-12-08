Возврата средств удалось добиться благодаря CBC News Go Public

Между Amazon и одним из его клиентов из Канады возник спор из-за возврата денег за видеокарту за 690 долларов в начале этого года. Покупатель, Франсуа Лего из Калгари, заявил, что приобретенная Zotac GeForce RTX 3060 Ti – это корпус от видеокарты, заполненный веществом для большего веса. Amazon не удовлетворил его просьбу о возврате средств, так как настаивал на том, чтобы «правильный» товар был упакован и отправлен обратно на склад до того, как покупатель сможет получить какое-либо возмещение.

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Ранее на этой неделе CBC News опубликовали отчет об усилиях семьи Лего, пытающихся добиться справедливости от Amazon, и об абсурдной ситуации, в которой они оказались. Заказ видеокарты был частью гораздо более крупного заказа компонентов, который Франсуа купил для своего сына в честь окончания средней школы.

Среди обширного набора компонентов, купленных на Amazon еще в июне этого года, была видеокарта Zotac GeForce Twin Edge RTX 3060 Ti по цене 690 долларов, а также некоторые другие компоненты, такие как корпус NZXT H510, комплект Corsair Vengeance DDR4 емкостью 16 ГБ 3600 МГц, твердотельный накопитель Samsung 98 Series M.2 NVMe емкостью 1 ТБ и материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk.

Когда система была почти готова, Франсуа связался с Amazon и отправил поддельную видеокарту обратно, чтобы получить возврат средств. Однако администратор розничного продавца сказал, что они выбросили поддельную видеокарту «для защиты сотрудников». Было добавлено, что возврат будет осуществлен только тогда, когда будет возвращен «правильный» товар. Это решение Amazon было названо «окончательным» в электронном письме семье Лего.

После нескольких месяцев безвыходной ситуации и разочарования семьи Лего из-за, казалось бы, несправедливой и недружественной политики возврата Amazon, CBC Go Public, ориентированной на интересы потребителей, удалось добиться возврата средств и извинений перед семьей. В ходе дискуссий с гигантом онлайн-торговли у репортера CBC возникли некоторые вопросы о политике компании, но Amazon не пролил свет на такие темы, как частота возникновения подобных проблем с возмещением. Видеорепортаж заканчивается советом покупателям делать покупки в местных магазинах, и действительно, Лего в конце концов купили видеокарту на замену в ближайшем магазине.

Вышеупомянутая история, когда, казалось бы, неуступчивый отдел обслуживания клиентов отказывается вернуть деньги за товары, которые, как выяснилось, не соответствуют описанию, напоминает о случае с коробкой от Gigabyte GeForce RTX 4090, полной металлических грузов, произошедшем в октябре. В случае с Newegg потребовалось всего около недели, чтобы жалоба попала в крупные СМИ через социальные сети, прежде чем ритейлер уступил.

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Здесь есть несколько важных уроков: по возможности разумно открывать и проверять дорогостоящие товары в розничном магазине или, возможно, в присутствии курьера. Если это невозможно, вы можете снять видео с момента получения посылки до ее открытия. Все это может помочь в дальнейшем, если вам не повезло, и вы пострадали от поддельных товаров. Хотя вполне вероятно, что такие случаи очень редки.