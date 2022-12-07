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Colorful опубликовала страницу с GeForce RTX 4070 Ti на официальном сайте
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Компания Colorful создала страницу для видеокарты GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe. Новый листинг подтверждает, что GeForce RTX 4070 Ti действительно является невыпущенной GeForce RTX 4080 12 ГБ от Nvidia.

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Согласно спецификации, в GeForce RTX 4070 Ti используется чип AD104 (Ada Lovelace). Это тот же кристалл, что и в GeForce RTX 4080 12 ГБ. На кристалле площадью 295 мм² размещается до 7680 ядер CUDA. Хотя Colorful не подтвердила количество ядер CUDA, навряд ли Nvidia сократит число ядер. Таким образом, GeForce RTX 4070 Ti, скорее всего, будет иметь весь кристалл, а это означает, что в его распоряжении также будет 240 ядер Tensor и 60 ядер RT в дополнение к 7680 ядрам CUDA.

GeForce RTX 4070 Ti имеет базовую тактовую частоту 2310 МГц. К сожалению, Colorful не поделилась тактовой частотой для GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe, поэтому неизвестно, будет ли она иметь заводской разгон. Однако тесты Nvidia показали, что GeForce RTX 4080 12 ГБ была на 30% медленнее, чем GeForce RTX 4080 или GeForce RTX 4080 16 ГБ, как она изначально называлась. Поэтому у нас уже есть хорошее представление о том, как будет работать GeForce RTX 4070 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti сохраняет подсистему памяти от GeForce RTX 4080 12 ГБ. Видеокарта будет оснащена 12 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с. Обладая 192-битным интерфейсом памяти, GeForce RTX 4070 Ti обеспечивает пропускную способность памяти до 504 Гбит/с, что примерно на 30% ниже, чем у обычной GeForce RTX 4080.

Подобно GeForce RTX 4080 12 ГБ, GeForce RTX 4070 Ti будет иметь TDP 285 Вт. К сожалению, видеокарта по-прежнему использует проблемный 16-контактный разъем питания (12VHPWR), который уже повредил несколько видеокарт GeForce RTX 4090. Учитывая более скромный TDP, для GeForce RTX 4070 Ti более чем достаточно двух 8-контактных разъемов питания PCIe или даже трех для моделей с сильным заводским разгоном. Однако, учитывая фиаско, связанное с 16-контактным разъёмом, нет смысла его использовать на GeForce RTX 4070 Ti. Что касается GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe, Colorful решила использовать 16-контактный разъем питания. Однако было бы интересно посмотреть, последуют ли этому примеру другие производители.

По размерам GeForce RTX 4070 Ti может быть такой же большой, как GeForce RTX 4080 или GeForce RTX 4090. Возвращаясь к примеру Colorful, GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe по-прежнему может похвастаться дизайном с тремя вентиляторами и длиной, достигающей 326,5. мм. Видеокарта весит 1,52 кг.

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Утечка от MEGAsizeGPU, у которого есть солидный послужной список утечек касательно Ada Lovelace, утверждает, что Nvidia выпустит GeForce RTX 4070 Ti 5 января. Цена, однако, остается загадкой. Первоначально Nvidia просила 899 долларов за GeForce RTX 4080 12 ГБ. Однако логика подсказывает, что производителю чипов, вероятно, придется снизить цену, учитывая, что AMD Radeon RX 7900 XTX и Radeon 7900 XT, конкурирующие с GeForce RTX 4080, скоро появятся на рынке по цене 999 и 899 долларов соответственно. Кроме того, многие слухи предполагают, что у AMD проблемы с поставками, поэтому запас RDNA 3 может быть ограничен при запуске, и поддерживать рекомендованную производителем розничную цену будет сложно.

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#nvidia #geforce #colorful #rtx 4070 ti
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