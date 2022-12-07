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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Выпуск Radeon RX 7900 в Китае отложен из-за напряженности на Тайване
Запуск серии Radeon RX 7900 может быть непростым для AMD
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Запуск серии Radeon RX 7900 может быть непростым для AMD, если последние слухи верны. Различные источники утверждают, что устройства AMD следующего поколения, которые будут бороться за место в списке лучших видеокарт, могут столкнуться с проблемами поставки и упаковки, характерными для китайского рынка. 

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Источники из Китая ECSM_Official и MEGAsizeGPU считают, что эталонные видеокарты серии Radeon RX 7900 изначально не будут доступны в материковом Китае из-за правил импорта. Причина в том, что на упаковке указано, что продукт сделан в Тайване, что, как сообщается, нарушает требования Китая к маркировке товаров, импортируемых из Тайваня. В результате, по словам одного из источников, AMD, вероятно, придется подготовить новую упаковку для эталонных SKU серии Radeon RX 7900 только для Китая.

Это не первый случай, когда Китай жестко реагирует на неправильную маркировку страны производства компьютерного оборудования. Ранее в этом году Corsair признала ошибку печати на некоторых продуктах бренда, продаваемых в Китае.

Тем временем немецкое издание Igor’s Lab утверждает, что примерно 10 000 эталонных видеокарт Radeon RX серии 7900 будут доступны для региона EMEA, из которых около 3 000 единиц выделено для Германии. Источники издания утверждают, что проблемы с драйверами и BIOS преследовали грядущие видеокарты AMD. Согласно публикации, один из «крупных эксклюзивных партнеров» не будет отгружать свои продукты до официального запуска, то есть они появятся на прилавках только через неделю. Другой анонимный поставщик якобы утверждает, что его видеокарты, вероятно, появятся не раньше января 2023 года. С другой стороны, на канале Board Channel ведется обсуждение, что новые вспышки коронавируса вынудили некоторые фабрики отложить выпуск устройств. Тем не менее несколько затронутых заводов недавно вновь открылись, как сообщается, для поставок Radeon RX 7900-й серии.

В то время как многие производители представили свои собственные видеокарты RDNA 3, только некоторые из них могут появиться в продаже 13 декабря. AMD представляет свою серию Radeon RX 7900 в качестве конкурента GeForce RTX 4080 от Nvidia. Видеокарта Ada Lovelace продается по цене 1199 долларов, тогда как Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX будут продаваться по цене 899 и 999 долларов соответственно. Если предположить, что RDNA 3 конкурентоспособна, а у AMD достаточно запасов, у Nvidia могут возникнуть проблемы.

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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
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Недавний слух, также появившийся на форуме Board Channel, утверждает, что Nvidia потенциально может снизить цену на GeForce RTX 4080 в середине декабря. Предполагаемая причина заключается в улучшении соотношения цены и производительности GeForce RTX 4080 и стимулировании продаж, а не в страхе перед запуском RDNA 3. GeForce RTX 4080 продается не так хорошо, поэтому снижение цены, безусловно, поможет увеличить продажи в праздничный сезон.

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