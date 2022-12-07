Разработаны для системы крепления кулера

Кажется, что отвертки — это новая тенденция, и теперь мы видим, что Noctua вышла на рынок отверток для энтузиастов ПК со своими первыми дискретными продуктами. Новый Noctua NM-SD1 представляет собой отвертку с наконечником Torx T20 (звездообразным), а Noctua NM-SD2 имеет наконечник Phillips PH2 (крестообразный). Обе отвертки имеют довольно длинный 150-миллиметровый (6-дюймовый) стержень, магнитный наконечник и большие удобные ручки. Компания Noctua выбрала эти два наконечника, поскольку они обеспечивают наилучшую совместимость с системами крепления кулеров SecuFirm2+, SecuFirm и SecuFirm2.

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Инструменты Noctua имеют более чем мимолетное сходство с хорошо зарекомендовавшими себя отвертками, продаваемыми немецкой компанией Wera Tools. Noctua не упоминает о каких-либо подобных отношениях с Wera. Из-за различий в гарантии Noctua (короче) и ценах (дешевле) может случиться так, что продукты Noctua лишь вдохновлены, а не произведены Wera.

Также стоит отметить, что эти отвертки не являются «ответом Noctua» на отвертку Linus Tech Tips за 70 долларов. Noctua ясно дает понять, что они предназначены для простой и удобной фиксации крепления SecuFirm. Тем не менее Noctua NM-SD2 с наконечником PH2, вероятно, будет очень удобной отверткой с длинным вылетом, поскольку этот наконечник Phillips является одним из наиболее широко используемых в домашнем хозяйстве и т. д. Отвертка LTT — это совсем другой инструмент с храповым механизмом, сменными битами (PH0, PH1, PH2, H2, H2,5, H4, SL2, SL4, SL6, SQ1, SQ2 и магнитная бита 5x5), стержнем 82,2 мм (3,2 дюйма) и ценой.

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И Noctua NM-SD1, и Noctua NM-SD2 доступны сегодня в интернет-магазинах Amazon по всему миру (включая США, Австралию, Канаду, Великобританию, большую часть Европы и Японию). В США они продаются всего за 10 долларов за штуку.