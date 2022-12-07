Intel во вторник выпустила видео в Twitter, в котором официально подтвердила, что ее процессоры Sapphire Rapids появятся на рабочих станциях.

Intel поздно вечером во вторник в тизерном видео, опубликованном в Twitter, официально подтвердила, что ее процессоры Sapphire Rapids появятся на рабочих станциях. Это первое официальное подтверждение того, что компания намерена выйти на этот рынок со своими грядущими процессорами Sapphire Rapids. Тем не менее Intel по-прежнему молчит о спецификациях этих будущих продуктов.

реклама

«Раньше для того, чтобы сделать то, что она делает сама по себе, требовалась целая комната, полная компьютеров», — говорит женщина в видео. «На днях я была на совещании, и наши последние тестовые запуски проходят очень хорошо. Поэтому я бы сказал, что [выпуск] довольно скоро. Возможно, вам следует сделать перерыв на кофе, пока вы еще можете.

Судя по последним утечкам, Intel будет продавать свои процессоры Sapphire Rapids-WS (по крайней мере, так они пока называются неофициально) под названием Xeon W 3400-й серии. Эти процессоры будут использовать совершенно новую платформу Intel W790 и предлагать до 56 ядер, восемь каналов памяти DDR5 и 112 линий PCIe. Кроме того, процессоры должны быть основаны на высокопроизводительных ядрах Golden Cove с включенными инструкциями AVX-512 и AMX.

Многие SKU Sapphire Rapids-WS, в том числе флагманский Xeon W9-3495X, будут поставляться с разблокированным множителем и, следовательно, с возможностью разгона. Топовая модель с 56 ядрами станет первым в отрасли процессором с возможностью разгона для мощных рабочих станций, выпущенных за последние годы. Intel и AMD фактически отказались от этого рынка и сосредоточились на более традиционных рабочих станциях, которые никогда не разгоняются.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ходят слухи, что Intel планирует выпустить свои процессоры Sapphire Rapids-WS следующей весной после того, как впервые поставит продукты Xeon Scalable 'Sapphire Rapids' для серверов. Пока что Intel не подтвердила никаких сроков выхода своих продуктов Xeon W 3400 для рабочих станций, но, по крайней мере, четко заявила, что Sapphire Rapids появится на рабочих станциях.