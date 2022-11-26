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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
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Обновление для программного обеспечения AMD ROCm, обнаруженное @Kepler_L2, предположительно раскрыло общие спецификации для еще не анонсированных дискретных графических процессоров AMD на базе RDNA 3 под кодовыми названиями Navi 32 и Navi 33. Слухи о количестве ядер графических процессоров могут дать некоторые подсказки относительно производительности будущих предложений AMD Radeon RX 7000-й серии для сегментов рынка высокого и среднего уровня. 

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AMD Navi 32 будет иметь 60 вычислительных блоков (3840 потоковых процессоров), тогда как чип Navi 31 будет содержать 32 вычислительных блока (2048 потоковых процессоров) на основе кода ROCm, опубликованного на GitHub. Для сравнения: топовый процессор AMD Navi 31, на котором работают видеокарты Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX, имеет 96 CU или 6144 SP в полной конфигурации. 

К сожалению, количество вычислительных блоков/потоковых процессоров точно не отражает производительность реальных видеокарт на базе графических процессоров AMD Navi 32 и Navi 33. Нужно помнить, что есть такие факторы, как производительность, тактовая частота, пропускная способность памяти, энергопотребление и ценовые категории, на которые компания хочет обратить внимание. 

Тем не менее они, безусловно, дают нам пищу для размышлений. Например, Navi 32 может предложить от 60% до 65% производительности Radeon RX 7900 XTX примерно на тех же тактовых частотах, если он не ограничен памятью. Между тем, имея треть ядер топового чипа RDNA 3, Navi 33 может предложить от 30% до 35% производительности Radeon RX 7900 XTX при тех же тактовых частотах и без ограничений пропускной способности памяти. 

Конечно, поскольку ничего неизвестно о производительности AMD Radeon RX 7900 XTX из независимых источников, неизвестно, как более дешевые предложения Radeon RX 7000-й серии будут конкурировать с выпускающимися видеокартами AMD Radeon RX 6000. Однако, если предположить, что эффективность потоковых процессоров RDNA 3 выше, чем у RDNA 2, можно с уверенностью сказать, что даже средний Navi 33 потеснит своего предшественника за свои деньги. 

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Между тем, помните, что обновление ROCm раскрывает максимальное количество CU и SP, которые есть в Navi 32 и Navi 33. Фактические графические процессоры могут иметь меньше вычислительных блоков и потоковых процессоров.

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#amd #navi #navi 31 #navi 33 #navi 32
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