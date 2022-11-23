Процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids будут требовать активации дополнительных функций по запросу

Компания Intel представила публике свою программу Intel On Demand, активирующую некоторые ускорители и функции будущего CPU Xeon Scalable Sapphire Rapids. Новая программа с оплатой по факту использования позволит Intel сократить количество поставляемых SKU, сохраняя при этом выгоду от предлагаемых технологий. Кроме того, ее клиенты смогут самостоятельно улучшить свои устройства, не заменяя реальные компоненты и не предлагая своим клиентам дополнительные услуги. не предлагая своим клиентам дополнительные услуги.

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Пока еще невыпущенные процессоры Intel Xeon 4-го поколения с кодовым названием Sapphire Rapids оснащены различными технологиями ускорения для отдельных задач, а также включают новые технологии безопасности, которые не всегда нужны всем клиентам. Дабы предложить таким конечным пользователям большую гибкость в отношении инвестиций, производитель предлагает им купить свои CPU с отключенными функциями, но с возможностью включить их, если они понадобятся в какой-то момент. Технология Software Defined Silicon (SDSi) также позволит Intel продавать меньше моделей ЦП, а затем позволит ее клиентам или партнерам активировать определенные функции при необходимости (использовать их локально или предлагать их в качестве услуги).

Список технологий, которые Intel хочет сделать доступными по запросу, включает расширения Intel In-Memory Analytics Accelerator, Software Guard, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Dynamic Load Balancer (DLB), а также Intel QuickAssist (QAT) для ускорения определенных вычислений.

Поскольку данные технологии компании предназначены для совершенно разных вычислений, достаточно малому кругу заказчиков все они понадобятся одновременно. Но по мере масштабирования своих центров обработки данных им могут потребоваться некоторые из них, и именно тогда в игру вступает On Demand. Между тем, некоторые клиенты Intel будут предлагать эти возможности в качестве услуги (например, для облачных вычислений и машин совместного хостинга). Напротив, другие будут способствовать их активации на серверах, установленных локально.

Развертывание данной программы оставляет больше вопросов, чем ответов. Неизвестно, какую плату Intel планирует взимать за включение определенных функций или сколько клиентов захочет использовать в качестве услуги. Также известно, что такие компании, как H3C, HPE, Inspur, Lenovo, Supermicro, PhoenixNAP и Variscale, станут частью данной программы.

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На данный момент программа Intel On Demand зарезервирована для серверов, и ожидается, что она останется прерогативой платформ Xeon. Между тем, в свое время Intel предлагала обновления программного обеспечения для своих процессоров для настольных ПК, чтобы они работали быстрее. К сожалению, эта программа столкнулась с критикой, так как Intel существенно испортила свои превосходные процессоры. В результате некоторые могут подумать, что программа On Demand имитирует злополучную службу Intel Upgrade Service. Тем не менее нужно иметь в виду, что мир серверов ведет себя несколько иначе, чем мир клиентских ПК.