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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Глава Intel Foundry Services уходит в отставку
Исполнительный директор Intel разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором поблагодарил Рандхира Тхакура за помощь в создании IFS
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Согласно сообщению The Register, подтвержденному Intel, Рандхир Такур, занимавший пост главы подразделения компании Intel в сфере производства контрактных микросхем, решил подать в отставку. Он продолжит руководить Intel Foundry Services вплоть до первого квартала следующего года, дабы переход к новому руководству произошел наиболее плавно.

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Пэт Гелсингер, занимающий пост исполнительного директора Intel, разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором поблагодарил Рандхира Тхакура за помощь в создании IFS и важную роль в бизнес-модели IDM 2.0 компании. 

«Рандхир был ключевым членом группы исполнительного руководства в течение последних двух с половиной лет и занимал несколько руководящих должностей с тех пор, как присоединился к нам в 2017 году», — написал генеральный директор Intel в электронном письме, цитируемом The Register. «Его вклад в нашу трансформацию [Integrated Device Manufacturing] 2.0 огромен, но наиболее заметным является его лидерство в поддержании нашего бизнеса IFS». 

Действительно, Рандхир Такур сделал немало, чтобы гордиться в IFS. Во время его пребывания в должности Intel объявила о готовящемся приобретении Tower Semiconductor (что немедленно сделало бы Intel одним из крупнейших контрактных производителей микросхем). Он также сыграл важную роль в заключении сделок с гигантскими разработчиками микросхем, такими как MediaTek, которая также является одним из крупнейших клиентов TSMC. Этот контракт стал крупной победой для IFS, и компания также выиграла контракт с Министерством обороны США на программу Rapid Assured Microelectronics Prototypes — Commercial (RAMP-C). 

Но IFS далека от идеального контрактного производителя чипов, по крайней мере, исходя из того, что известно о дорожной карте Intel по технологическим процессам до 2025 года. Планы компании, о которых было объявлено до сих пор, в значительной степени согласовывают свои производственные узлы с ее собственными производственными процессами, что хорошо для Intel как игрока IDM (Integrated Design Manufacturer), но может быть недостаточно, чтобы убедить такие компании, как Apple, AMD и Nvidia, использовать услуги IFS для своих крупносерийных продуктов. 

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Наиболее логичным следующим шагом Intel, возможно, будет передача литейного производства под управление Tower Semiconductor. Сделка должна быть закрыта в феврале 2023 года, то есть примерно в то время, когда Рандхир Тхакур собирается уйти. Tower Semiconductor разработала свою дорожную карту вместе со своими клиентами в течение многих лет, поэтому опыт управления будет иметь решающее значение для будущего IFS. Бизнес-подразделение Intel Foundry Services заработало 171 миллион долларов в третьем финансовом квартале 2022 года, что может показаться немного, учитывая, что это около 1,1% выручки компании. Intel еще предстоит предложить свои новейшие технологии крупным клиентам.

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