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В сети появились тесты Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Тесты новейшего чипа Qualcomm для флагманских телефонов Android выглядят убедительно
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Qualcomm представила множество новых технологий на ежегодном саммите Snapdragon в этом году на Мауи, штат Гавайи. Компания представила новое специальное ядро ЦП, анонсировала аппаратную платформу для умных очков и, конечно же, представила свою последнюю флагманскую мобильную платформу Snapdragon — Snapdragon 8 Gen 2. Этот новый процессор мобильной платформы на базе Arm начнет появляться в телефонах в конце этого года, но у портала HotHardware была возможность протестировать его на прототипе устройства. Qualcomm утверждает, что Snapdragon 8 Gen 2 предлагает значительный прирост производительности и значительный прирост в обработке искусственного интеллекта.

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Новая SoC имеет все те же функциональные блоки базового уровня, что и последний флагман Qualcomm Snapdragon, хотя все немного производительнее. Возможно, наиболее заметным изменением является конфигурация ядра процессора. Всего ядер по-прежнему восемь, но новое ядро Prime Core соответствует архитектуре Arm Cortex-X3. Он соединен с четырьмя ядрами производительности (вместо обычных трех), которые разделены на два ядра Cortex-A710 и два ядра Cortex-A715. Включение A710 дает чипу лучшую встроенную поддержку 32-битных приложений. Остальные три ядра имеют меньшую мощность. Более эффективные A510 также поддерживают 32-битную обработку. Qualcomm заявляет, что этот обновленный процессорный комплекс на 35% быстрее прошлогоднего чипа.

Кроме того, на борту есть новый графический процессор Adreno. Этот движок получил поддержку Vulkan 1.3 и аппаратной трассировки лучей, хотя мобильные игры с этим эффектом рендеринга графики начнут появляться на рынке только в этом году. Qualcomm отмечает, что графическая производительность предположительно повышается на 25% с помощью Snapdragon 8 Gen 2, а в играх, использующих API Vulkan, показатели еще выше. 

Как отмечалось ранее, производительность ИИ для рабочих нагрузок, таких как рекомендательные механизмы (Google Assistant и т. д.), обработка естественного языка и вычислительные эффекты фотографии, также получает значительный прирост пропускной способности благодаря встроенной технологии микротайлового логического вывода со значительно более высокой энергоэффективностью. Наконец, все эти новые технологии основаны на передовом процессе производства микросхем 4N TSMC. 

Фактические характеристики устройства для эталонного прототипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 следующие:

  • 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ — 1080x2400, 144 Гц
  • Хранилище UFS3.1
  • 12 ГБ — память LPDDR5X (ОЗУ)

Результаты Snapdragon 8 Gen 2 в Geekbench 

Geekbench — это кроссплатформенный бенчмарк, который имитирует реальные рабочие нагрузки при обработке изображений и в сценариях расчета физики элементарных частиц. В тестах также представлены некоторые наиболее производительные смартфоны, протестированные в последней версии приложения Geekbench.

Snapdragon 8 Gen 2 — новый лучший процессор в тесте многопоточности Geekbench. Он показывает небольшой прирост как в одноядерной, так и в многоядерной производительности, немного отставая от заявленного Qualcomm увеличения скорости, но, тем не менее, это значительный скачок скорости. Многопоточная производительность превзошла iPhone 13, хотя впечатляющая пользовательская архитектура Apple по-прежнему выигрывает в одноядерном режиме. 

Результаты Snapdragon 8 Gen 2 в PCMark для Android

UL PCMark для Android — отличный набор тестов, если вы хотите сравнить широкий спектр задач на телефоне, например, редактирование изображений и видео, а также более легкие повседневные рабочие нагрузки, такие, как электронная почта и просмотр веб-страниц. Когда вы видите тест, работающий в режиме реального времени, становится ясно, что написанные сценарии тестов приложений тщательно отобраны и настроены таким образом, чтобы использовать каждую мобильную платформу контролируемым образом.

Тест PCMark показывает чуть меньший прирост по сравнению с Geekbench. Тем не менее у Snapdragon 8 Gen 2 высший балл почти во всех подкатегориях, а также наибольший общий балл. Даже Asus ROG Phone 6, который превосходит другие смартфоны на SD 8 Gen 1 при использовании в X-режиме, повышающем производительность, уступает Snapdragon 8 Gen 2. 

Тесты Snapdragon 8 Gen 2  в AnTuTu 8 и AITuTu

Последний тест AnTuTu возвращает ряд показателей с несколько туманными оценками, а не частоту кадров или время завершения. Здесь запускалась последняя версия AnTuTu на нескольких устройствах Android. AnTuTu показывает пять результатов производительности: ЦП, ОЗУ, 3D, UX (или пользовательский опыт), а также общий балл.

Тесты AnTuTu и AITuTu показывают, что новый Snapdragon 8 Gen 2 занимает первое место, но опять же, возможно, с меньшим отрывом, чем по оценкам Qualcomm. Это прототип, поэтому розничные телефоны, вероятно, будут иметь разные уровни производительности в зависимости от дизайна различных OEM-партнеров. Тем не менее запаса по-прежнему достаточно, чтобы телефоны SD8 Gen 2 показали заметно более высокие результаты, чем их аналоги на Gen 1, в этих типах основных рабочих нагрузок. И, хотя Snapdragon Gen 2 быстрее, в этом тесте не наблюдается такого же скачка поколения. 

Результаты тестирования графики и игр Snapdragon 8 Gen 2

Теперь давайте посмотрим, как новый Snapdragon 8 Gen 2 показывает себя в GFXBench, который уже много лет является одним из стандартных тестов производительности мобильной графики и игр. Чтобы гарантировать, что обновление дисплея (вертикальная синхронизация) и разрешение не являются ограничивающими факторами, сравниваются результаты в off-screen mode. GFXBench тестирует графические нагрузки OpenGL ES, причем специально тестируются OpenGL ES 2.0 и 3.0.

Более старый тест T-Rex не показывает почти никакой разницы между Snapdragon 8 Gen 2 и 8+ Gen 1, хотя новый чип технически занимает первое место в этой гораздо более старой и легкой игровой нагрузке. Разрыв увеличивается в более требовательном тесте OpenGL ES 3.0, подскочив с 280 до 330 кадров в секунду. Qualcomm особо отметила производительность Vulkan при анонсе Snapdragon 8 Gen 2, заявив о приросте графической производительности до 25%, и это очень близко к тому, что мы видим в тесте GFXBench Vulkan. Snapdragon 8 Gen 1 показал максимальную скорость 140 кадров в секунду, тогда как Snapdragon 8 Gen 2 показал лучшие результаты со скоростью 178 кадров в секунду. 

Тесты Snapdragon 8 Gen 2 в 3DMark Slingshot

3DMark Sling Shot от UL — это новый тестовый модуль, добавленный в мобильный набор 3DMark. В отличие от мобильных тестов 3DMark предыдущего поколения, Sling Shot представляет собой гораздо более продвинутый тест на основе OpenGL ES 3.1 и Metal API, в котором используются более продвинутые методы рендеринга, такие как объемное освещение, освещение частиц, множественные цели рендеринга, инстансный рендеринг и Uniform buffers. Снова запускается off-screen mode, чтобы исключить различия в разрешении экрана. Это позволяет более надежно сравнивать кроссплатформенные результаты.

Snapdragon 8 Gen 2 снова занимает первое место в тесте 3DMark Slingshot, демонстрируя почти 25-процентное преимущество над Snapdragon 8+ Gen 1. Это один из лучших результатов для SD 8 Gen 2. Индивидуальные оценки как по физике, так и по графике также значительно выше у нового чипа Qualcomm. 

Тесты Snapdragon 8 Gen 2 в 3DMark Wild Life Benchmark

3DMark Wild Life — новейший кроссплатформенный тест от UL. Его основная цель — измерить производительность графического процессора на разных платформах. Доступны два разных теста. Стандартный тест Wild Life предназначен для получения отзывов о том, как игра работает в течение короткого периода времени. В мобильные игры люди обычно играют небольшими отрывками времени, когда у них есть свободное время: будь то в автобусе, в метро или короткая королевская битва во время обеденного перерыва. 

Тест 3DMark Wildlife действительно может нагрузить мобильные устройства, но эталонная платформа Snapdragon 8 Gen 2 не испытывает проблем, легко опережая 8+ Gen 1 и занимая первое место. Он снова очень близок к обещанному Qualcomm приросту графической производительности и хорошо выделяется в базе данных результатов тестов.

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Эти тесты ничего не говорят о заявлениях Qualcomm относительно энергоэффективности, поскольку бессмысленно тестировать время автономной работы на прототипе устройства, которое вы не можете купить. Несмотря на это, компания заявляет о повышении показателей производительности на ватт до 40% при различных рабочих нагрузках, хотя придется дождаться появления готовых к продаже устройств на базе Snapdragon 8 Gen 2, чтобы доказать это. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 был гораздо более усовершенствованным чипом с точки зрения эффективности (по сравнению с устаревшим SD 8 Gen 1), и улучшения в этой области будут ключевыми для многих потребителей.

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#qualcomm #qualcomm snapdragon 8 gen 2
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