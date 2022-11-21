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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Sony и Honda планируют установить консоли PS5 в свой электромобиль
У Tesla может появиться серьезный соперник
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Обратите внимание на электромобили Honda-Sony 2025 года, которые позволят вам играть в ваши любимые игры для PlayStation в режиме автономного вождения. 

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Японский мэшап Honda и Sony, появившийся в начале этого года, нацелен на рынок электромобилей (EV). Одна из идей, появившихся в результате этого совместного предприятия, связана с развлечениями, которые являются областью компетенции Sony. 

Изуми Каванаши из Sony, создатель печально известного робота-собаки Айбо, а также PlayStation 3, отмечает, что включение платформы PlayStation 5 является коммерчески осуществимым и технически возможным в электромобили. Sony также решила предоставить свои ноу-хау и медиа-контент для электромобилей Honda, поскольку они станут доступны где-то в 2025 году.

Если это звучит как прямой вызов более крупным конкурентам, таким как Tesla, вы будете правы. Партнерство надеется объединить производственные активы Honda и контент Sony, чтобы опередить информационно-развлекательные/игровые планы Tesla.

Надо сказать, что в конце прошлого года Tesla выпустила неоднозначное обновление программного обеспечения OTA, которое дало возможность водителям (технически, пассажирам) играть в такие игры, как «Sky Force Reloaded», на сенсорном экране во время вождения. Honda-Sony осознает такие опасности даже при нынешнем продвинутом состоянии возможностей автономного вождения. В интервью Financial Times Каванаши намекнул, что технология автономного вождения еще нуждается в улучшении. Он сказал: «Чтобы наслаждаться пространством в своей машине, вы должны сделать ее пространством, в котором вам не нужно водить машину. Решение для этого — автономное вождение».

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Сотрудничество между производителями автомобилей и развлекательными брендами не ново. Мы в основном помним их как обновления звуковой системы или головного устройства, такие как Bose, Kenwood или B&O, и это лишь некоторые из них. Сегодня, когда Tesla, по-видимому, лидирует в информационно-развлекательных системах в салоне электромобиля, остальная часть индустрии электромобилей привлекла такие компании, как Google или Apple, для разработки конкурирующих информационно-развлекательных систем.

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#sony #tesla #honda
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