Игровые OLED-мониторы становятся все более распространенными на рынке. Такие компании, как Alienware, быстро внедряют такие матрицы в свои мониторы. Например, AW3423DWF. LG также работает по полной в этом направлении. Пример такого устройства является LG 27GR95QE. 27-дюймовый монитор 27GR95QE имеет подходящее для киберспорта разрешение QHD (2560 x 1440). Компания увеличивает частоту обновления до головокружительных 240 Гц. Для сравнения, у вышеупомянутого AW3423DWF максимальная частота составляет 165 Гц.
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OLED-панели известны своей широкой цветовой гаммой и насыщенностью, невероятной контрастностью и глубоким черным цветом. У 27GR95QE не должно возникнуть проблем с работой на этих фронтах благодаря 98,5-процентному покрытию DCI-P3, глубине цвета 1,07 миллиарда и коэффициенту контрастности 1 500 000:1 (номинал), а время отклика GtG составляет всего 0,03 мс. Кроме того, в то время как некоторые игровые OLED-панели имеют глянцевое покрытие для еще большего повышения четкости изображения, последнее предложение LG имеет антибликовое покрытие, уменьшающее блики.
LG заявляет, что 27GR95QE совместим как с AMD FreeSync Premium, так и с Nvidia G-Sync, а также с HDR10. Но, что интересно, LG не дает никаких указаний по типичным или максимальным показателям яркости — она просто говорит, что эти характеристики «будут определены» в будущем.
Что касается подключения, LG предоставляет клиентам два порта HDMI (хотя не указано, поддерживается ли HDMI 2.0 или 2.1), DisplayPort 1.4 и два порта USB 3.0. Для тех, кому интересно, на 27GR95QE нет встроенных динамиков.
Учитывая, что 27GR95QE является игровым монитором, было бы упущением не упомянуть, что на его задней панели есть шестиугольный элемент RGB-подсветки, чтобы оживить дизайн. Что касается эргономики, то монитор поддерживает наклон (от -5 до 15 градусов), поворот (от -10 до 10 градусов) и регулировку по высоте (от 0 до 110 мм). Кроме того, основание является съемным и совместимо со стандартом VESA для крепления на стене.
К сожалению, LG не сообщила дату поступления в продажу 27GR95QE, но известно, что в США он будет стоить 999 долларов, когда он поступит в продажу.