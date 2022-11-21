Усовершенствованные 3-нм чипы сойдут с производственных линий на втором этапе завода в Аризоне

Основатель TSMC и торговый представитель правительства Тайваня Моррис Чанг подтвердил планы по производству 3-нм чипов на новом заводе TSMC в Аризоне. После разговоров о том, что TSMC резервирует производство передовых технологий для предприятий на своей территории, планы по подготовке 3-нм производства в Аризоне до недавнего времени выглядели маловероятными.

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Г-н Чанг четко изложил 3-нм планы TSMC в Аризоне на пресс-конференции с журналистами в Тайбэе, сразу после своего возвращения с саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. Отвечая на вопрос о 3-нанометровом техпроцессе в Аризоне, Чанг сказал журналистам, что у TSMC есть планы относительно более продвинутого техпроцесса, но они еще не полностью завершены. «Он почти завершен — на той же площадке в Аризоне, вторая фаза», — уточнил ветеран полупроводниковой промышленности. «Пять нанометров — это первая фаза, 3 нанометра — вторая фаза».

Во время мероприятия АТЭС Чанг встретился с рядом политических и деловых лидеров, и некоторые из них спросили его о возможном расширении TSMC в своих странах. В сообщениях говорится, что в минувшие выходные г-н Чанг провел встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Фумио Кисида. Стратегии TSMC в США и Японии уже реализуются, но неясно, находятся ли другие страны АТЭС на стадии рассмотрения.

Подготовка завода по производству чипов в Аризоне для TSMC, похоже, идет гладко. Первая очередь завода практически готова к приему необходимого для производства высокотехнологичного оборудования. 6 декабря состоится так называемая церемония установки оборудования, на которой начнут устанавливать первые машины на первом этапе разработки. Несмотря на то, что здания и машины находятся в рабочем состоянии, по-прежнему возникают опасения по поводу персонала, поскольку ожидаются трения между рабочей культурой тайваньских и американских инженеров.

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У TSMC не должно быть недостатка в покупателях передовых технологических чипов в США. Недавно в сети появились сообщения о подтвержденных планах Apple использовать чипы, изготовленные TSMC из Аризоны. Ожидается, что производство чипов TSMC N5, N5P, N4, N4P и N4X в США начнется в 2024 году. Теперь известно, что чипы семейства 3 нм будут поставляться TSMC Arizona (второй этап) в установленном порядке. Все эти позитивные новости для TSMC и спроса на ее продукцию делают недавние инвестиции Уоррена Баффета в размере 5 миллиардов долларов довольно выгодными.