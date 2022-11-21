В отраслевом отчете упоминается, что Samsung заменит YMTC на рынке Китая

Утверждается, что Apple тайно решила отказаться от своих планов по использованию флэш-памяти NAND, поставляемой китайской компанией Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), в будущих iPhone. В сообщении тайваньской DigiTimes утверждается, что Apple обращает внимание на Samsung, а не на YMTC, поскольку ожидается, что китайский поставщик NAND будет официально внесен в черный список США в декабре в связи с новой волной технических санкций.

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Из отраслевого отчета можно понять, что Apple намеревалась ограничить использование чипов флэш-памяти YMTC для iPhone, продаваемых на рынке Китая. Это будет означать, что примерно 10% iPhone будут использовать YMTC NAND, в то время как остальной мир в основном будет покупать iPhone с Kioxia и SK hynix NAND. Дополнительные поставки от YMTC помогут Apple снизить цены на компоненты и обеспечить защиту от любых отраслевых проблем, которые время от времени возникают (пожары, землетрясения, наводнения, пандемии и т. д.).

По словам инсайдеров, побеседовавших с DigiTimes, потеря YMTC — это прибыль Samsung. Южнокорейский гигант электроники уже является крупным поставщиком DRAM для iPhone, но в следующем году он начнет поставлять Apple NAND со 128-176 слоями через свой завод в Сиане (Китай). Между прочим, Samsung Xian производит 40% от общего объема поставок Samsung NAND, и, в отличие от Kioxia и SK hynix, Samsung не делала заявлений о снижении капитальных затрат на флэш-накопители. Возможно, она ожидала, что Apple передумает.

О зарождающихся отношениях между Apple и YMTC было известно еще в сентябре, но сейчас похоже, что компания Apple передумала сотрудничать. Неизвестно, сколько Apple могла бы сэкономить, перейдя на китайскую NAND для китайских iPhone, но рынок в четвертом квартале 2022 года довольно вялый, а Micron, последний крупный поставщик, пытается поднять цены, сдерживая выпуск.

Еще парой интересных новостей, касающихся YMTC, поделился DigiTimes. Во-первых, в нем говорится, что YMTC могла бы захватить 20% мирового рынка флэш-памяти NAND, если бы не надвигающиеся санкции. Во-вторых, санкции помешают развитию YMTC: в настоящее время она производит 128-слойную флэш-память NAND в Китае, но переход к запланированной 232-слойной NAND серьезно затруднен из-за того, что производители микросхем соблюдают новые экспортные правила США.

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В связи с введением санкций и связанных с ними торговых барьеров китайские международные поставщики и внутренние предприятия по производству чипов работают над альтернативными путями развития.