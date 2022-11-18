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К 2026 году SoC Arm могут захватить 30% рынка ПК
Аналитики Canalys считают, что архитектура ARM развивается настолько быстро, что SoC на базе Arm захватят значительную долю рынка ПК к 2026 году
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Быстрый переход Apple к системам на кристаллах на базе ARM показал отрасли, насколько быстро такой переход возможен при правильной архитектуре. Аналитики Canalys считают, что архитектура ARM развивается настолько быстро, что SoC на базе Arm захватят значительную долю рынка ПК и половину рынка облачных серверов всего за четыре года. Но не все в отрасли настроены так оптимистично.

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«К 2026 году, а не к 2050 году. Через четыре года половина облачных процессоров будет на базе ARM, 30% ПК также будут на базе ARM», — сказал Стив Бразиер, президент и главный исполнительный директор исследовательской компании Canalys, на мероприятии, сообщает DigiTimes. «Это экстраординарное событие, изменившее отрасль, к которому просто не отнеслись достаточно серьезно.

30% ПК к 2026 году

Arm уже контролирует значительную часть рынка ПК. По данным IDC, почти 100% ПК, которые продает Apple, основаны на SoC серии M, а в третьем квартале 2022 года она контролировала 13,5% рынка ПК. Более того, компания увеличила свои поставки с 7,174 млн компьютеров Mac в третьем квартале 2021 года до 10,060 млн систем в третьем квартале 2022 года на фоне ухудшения спроса, что является большим достижением. Между тем, SoC на базе Arm также питают множество недорогих Chromebook. Хотя такие системы не очень популярны, можно с уверенностью сказать, что на архитектуру Arm уже приходится не менее 15% ПК, проданных в третьем квартале 2022 года.

По словам Дина Маккаррона из Mercury Research, это предположение может быть слишком оптимистичным. По его оценке, в третьем квартале 2022 года Arm управляла 13,1% клиентских ПК, по сравнению с 9,4% во втором квартале 2022 года и 8,9% в первом квартале 2022 года. Следует отметить, что, в то время как IDC подсчитывает проданные ПК, Mercury Research подсчитывает центральные и графические процессоры, которые могут быть проданы в этом или следующем квартале. Учитывая корректировку товарно-материальных запасов у производителей ПК и рост продаж компьютеров Apple, можно предположить, что доля проданных процессоров x86 в третьем квартале снизилась. В любом случае доля процессоров Arm растет из-за Apple и Chromebook. «Мы отмечаем, что на рынке доля Arm увеличилась за квартал, хотя рынок был очень слабым», - Дин Маккаррон.

Доли Arm и x86 на потребительском рынке во втором квартале 2022 г.

Глава Canalys считает, что у Arm есть потенциал для дальнейшего роста в области ПК, особенно если другие ведущие поставщики ПК, такие как HP, Dell, Lenovo, Acer и Asus, представят свои собственные SoC на базе Arm. Однако он ни разу не упомянул — по крайней мере, согласно статье DigiTimes — усилия Qualcomm по внедрению своих платформ Snapdragon в ноутбуки Lenovo и HP, а также что Qualcomm может придумать что-то более мощное на основе технологий Nuvia. Тем не менее Qualcomm может стать важным игроком, особенно в области ноутбуков.

Трудно представить, чтобы HP, Dell или Lenovo разрабатывали собственные SoC на базе Arm для своих ПК, чтобы они отличались друг от друга и предлагали уникальные конкурентные преимущества. Разработка чипов в настоящее время стоит дорого, и, поскольку эти компании продают огромное количество ПК с совершенно разными конфигурациями, им потребуется несколько разных SoC для охвата всех своих рынков. Принимая во внимание относительно низкую норму прибыли на рынке ПК, маловероятно, что эти компании попытаются заменить процессоры AMD или Intel своими процессорами. Между тем, они могут начать заказывать индивидуальные версии чипов у ведущих разработчиков процессоров. С конструкциями с несколькими чипсетами, такими как Intel Meteor Lake, должно быть довольно легко добавить сторонний IP-адрес к процессору, хотя это лишь предположения.

Еще неизвестно, действительно ли архитектура Arm захватит дополнительные 15-17% рынка клиентских ПК в следующие четыре года, потому что доля Apple увеличивается (хотя и многие и не ожидают, что Apple будет контролировать одну треть рынка ПК к 2026) или потому, что совместные усилия Apple, Qualcomm и MediaTek сыграют свою роль. Но учитывая, что вокруг Arm ведется так много работы, технология готова к более широкому внедрению.

Между тем, внедрение Arm в пространстве Windows будет во многом зависеть от опыта устройств на базе Arm под управлением Windows 12, что произойдет, когда Qualcomm выпустит свои Snapdragon на базе Nuvia.

«Для Intel и AMD будет невероятным шоком внезапно обнаружить, что они борются за защиту своего бизнеса», — сказал Брейзер.

50% облачных серверов к 2026 году

Серверы — это еще один рубеж, на который архитектура Arm вышла относительно недавно благодаря SoC уровня центра обработки данных от Ampere, AWS и Huawei. По данным Omdia, SoC Arm контролировали около 7,1% рынка серверов во втором квартале 2022 года. Omdia отслеживает только машины центра обработки данных, поэтому мы говорим о блейд-серверах, стоечных серверах, серверах white box, используемых гиперскейлерами, башенных серверах и серверах гиперконвергентной инфраструктуры, но не о пограничных серверах, машинах, критически важных для бизнеса и в других нишах рынка.

В ближайшие годы мы увидим больше серверных процессоров Arm от других производителей, таких как SiPearl и китайских облачных гигантов. Это при условии, что они смогут разрабатывать SoC, которые они могут производить в больших объемах с приличной доходностью, и поставлять их в Китай, не нарушая недавние Правила экспорта США. Поэтому доля Arm в дата-центрах будет увеличиваться.

Поскольку затраты на эксплуатацию облачных машин растут, имеет смысл разрабатывать специализированные SoC для конкретных приложений, а ядра ЦП на основе архитектуры Arm можно настраивать в соответствии с требованиями конкретных приложений. Более того, SoC по определению разрабатываются с учетом конкретных требований.

На самом деле, даже Intel признает, что пользовательские чипы имеют большое значение для облачных серверов, поэтому она готова производить SoC на базе Arm и x86 для клиентов IFS в рамках стратегии IDM 2.0.

Но ни Intel, ни AMD не отдадут половину рынка облачных серверов без боя. AMD собирается выпустить свой 128-ядерный процессор под кодовым названием Bergamo на основе микроархитектуры Zen 4c, оптимизированной для облачных вычислений и гиперскейлеров. Intel, с другой стороны, встраивает множество специальных ускорителей в свой 60-ядерный процессор Sapphire Rapids для удовлетворения конкретных потребностей как корпоративных, так и гипермасштабируемых клиентов.

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Однако не всем нужны серверы на базе Arm. Предприятия, использующие десятки тысяч серверов, вряд ли перейдут на Arm, поскольку они запускают приложения, разработанные для x86, а преимущества Arm для них неочевидны. Поэтому Брейзер считает, что облачные серверы будут основным рынком, на который изначально будут ориентированы SoC на базе Arm. Он считает, что преимущества Arm на этом рынке настолько значительны, что архитектуру будут использовать 50% SoC облачных серверов.

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#apple #arm
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