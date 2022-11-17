Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, выпустила пару новых игровых экранов для своей серии Agon 5. Это две новые 27-дюймовые модели с плоскими экранами 1440p и привлекательными характеристиками, такими как частота обновления 240 Гц, время отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT. Однако один основан на панели дисплея QD-IPS, а другая, более доступная модель, использует панель VA.
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Новый Agon AG275QZ/EU от AOC — модель более высокого класса среди новой пары. Его быстрый экран IPS имеет слой квантовых точек для 1,07 миллиарда цветов и поддержку HDR400. Он имеет стандартную частоту обновления 240 Гц, но может быть разогнан до 270 Гц. Некоторые другие характеристики включают время отклика экрана 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT. Эти функции производительности обеспечивают плавную визуализацию с минимальным ореолом или размытостью движения. Поддерживаются как FreeSync Premium, так и G-SYNC Compatible, игровые визуальные эффекты без замедления и разрывов.
Обратим внимание на новый AOC Agon AG275QZN/EU, и мы увидим, что в нем реализовано множество замечательных функций, упомянутых выше. Эта модель построена на основе панели VA с таким же разрешением и превосходными характеристиками производительности. Он не разгоняется, или такая функция не упоминается, но максимальная частота обновления 240 Гц очень респектабельна. Тем не менее он не отстает от версии IPS с точки зрения времени отклика: 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT. Этот экран поддерживает AMD FreeSync Premium, но G-SYNC не упоминается. Он также имеет сертификат HDR400, но дисплей ограничен 16,7 миллионами цветов.
Чтобы избежать путаницы, обратитесь к сравнительной таблице ниже, чтобы увидеть, где основные характеристики Agon AG275QZ/EU и Agon AG275QZN/EU совпадают и различаются.
Два монитора имеют одну и ту же эргономичную подставку; с наклоном -5/23 градуса, поворотом -20/20 градусов, функцией поворота и регулировкой высоты 150 мм. Пользователи также могут использовать эти мониторы со стандартными креплениями VESA 100x100. Как и игровые мониторы серии Agon, они также имеют несколько игровых режимов и предустановок, функции G-меню, такие, как настройки цветового эквалайзера, уменьшение размытия при движении, малая задержка ввода, управление тенями, перекрестие, счетчик кадров и многое другое.
AOC заявляет, что ее новые мониторы Agon 5 поступят в продажу в этом месяце. В настоящее время известны только цены в евро: рекомендованная производителем розничная цена Agon AG275QZ/EU составляет 819 евро, а Agon AG275QZN/EU — 569 евро.