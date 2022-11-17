Intel категорически не согласна и подаст апелляцию

Согласно сообщению Reuters, на этой неделе в Техасе федеральный суд обязал компанию Intel выплатить почти 949 миллионов долларов компании VLSI Technology из-за нарушения патентов на ее процессоры. Intel не согласилась с приговором и решила подать апелляцию.

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VLSI Technology заявляет, что процессоры Intel Skylake и Cascade Lake нарушили ее патенты, касающиеся инноваций в ЦП. В ответ на это Intel заявила, что ее процессоры Cascade Lak и Skylake используют технологии, разработанные внутри Intel, и что патент VLSI, полученный от NXP, не может распространяться на современные процессоры.

Основываясь на судебных протоколах, доступных через PACER, VLSI обвиняет Intel в нарушении своего патента 7 242 552, который касается метода уменьшения проблем с дефектами, вызванными напряжением, приложенным к контактным площадкам. Этот метод включает добавление фиктивных металлических линий для соединения слоев, чтобы увеличить их плотность перед созданием других слоев.

Это не первый случай, когда компания Intel проигрывает дела в суде против VLSI. В марте 2021 года окружной судья в Уэйко, штат Техас, обязал компанию выплатить VLSI Technology 2,18 миллиарда долларов из-за нарушения двух патентов, которые связаны с управлением частотами и снижением напряжения памяти. Первоначально патенты были поданы компаниями SigmaTel и Freescale. Intel не удалось отменить это решение в августе 2021 года.

VLSI Technology и Intel ведут масштабную судебную тяжбу в различных судах США и других стран. VLSI Technology обвиняет Intel в нарушении 19 своих патентов, полученных от Freescale, SigmaTel и NXP. Некоторые иски были отклонены судьями, но многие дела все еще продолжаются.

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VLSI контролируется Fortress Investment Group, частной инвестиционной компанией, которая принадлежит SoftBank. SoftBank также владеет Arm. Intel и Apple обвинили VLSI, Fortress и их филиалы в незаконном объединении патентов.