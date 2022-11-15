Инвестор переходит в сектор производства чипов

Известный богатый человек Уоррен Баффет купил 60 миллионов акций производителя микросхем TSMC, при этом инвестиции были осуществлены через его инвестиционную компанию Berkshire Hathaway на сумму 5 миллиардов долларов. Новость поступила из заявки SEC.

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Будучи шестым самым богатым человеком в мире с состоянием более 100 миллиардов долларов, Баффет должен кое-что знать об инвестировании. Однако его покупка несколько странна, учитывая то, что ранее компания объявляла о потере доли рынка и сокращении рабочих мест, поскольку полупроводниковая промышленность переживает спад после своего недавнего пика.

Тем не менее есть предположения, что он знает, что делает, и собственные цифры TSMC показывают рост выручки за первые десять месяцев 2022 года на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и прибыль в размере 8,81 миллиарда долларов за июль-сентябрь этого года. Тем не менее на телефонной конференции, посвященной результатам в октябре, финансовый директор компании Венделл Хуанг заявил следующее: «наш бизнес не изменится, поскольку спрос на конечном рынке ослабевает, а текущая корректировка запасов клиентов уравновешивается продолжающимся наращиванием ведущих в отрасли 5-нм технологий».

Более радостная новость заключается в том, что тайваньская компания, которая является крупнейшим специализированным независимым литейным заводом по производству полупроводников в мире и в основном принадлежит иностранным инвесторам с момента листинга на NYSE в 1996 году, договорилась об освобождении на один год от правил экспортного контроля США и может продолжать заказывать американское оборудование для использования на своем производственном предприятии в Нанкине, что могло привлечь Баффета в фирму. Аналогичные сделки были заключены с Samsung и SK Hynix.

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Китайские компании принесли 10% выручки TSMC в 2021 году по сравнению с 17% годом ранее. Однако, по данным сайта деловых новостей Nikkei Asia, объявление об экспортных правилах привело к падению стоимости акций на 35% в этом году и сокращению рыночной капитализации фирмы на триллион новых тайваньских долларов. Для контекста, один доллар США равен 31 NT$.