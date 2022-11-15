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Razer обновит игровые ноутбуки Blade 14 до USB 4 через обновление программного обеспечения
Razer объявила о новом обновлении для своих последних ноутбуков Razer Blade 14 2022 года, которое обновит системы до подключения USB4
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Razer объявила о новом обновлении для своих последних ноутбуков Razer Blade 14 2022 года, которое обновит системы до подключения USB4 — без необходимости в новом оборудовании. Обновление выйдет в неожиданной форме обновления программного обеспечения, которое обновит двойные порты Type-C USB 3.2 Gen 2 Blade 14 до USB 4. Кроме того, обновление предоставит ноутбукам пропускную способность 40 Гбит/с.

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Обновление портов USB на ноутбуке с помощью обновления программного обеспечения — это не то, что вы видите каждый день. К сожалению, Razer не поделилась подробностями о том, как можно обновить Blade 14 2022 года до USB 4 только с помощью программного обеспечения. Тем не менее производитель ноутбуков Framework недавно выпустил очень похожее обновление для своих моделей 12-го поколения.

Согласно недавнему сообщению в блоге Framework, ноутбуки будут поддерживать USB 4 и Thunderbolt 4 в течение многих лет, несмотря на то, что до прошлой недели официальной поддержки не было. Это связано с тем, что аппаратное обеспечение уже было на месте, включая ретаймеры, контроллеры подачи питания USB, схемы питания и разъемы для поддержки как USB 4, так и Thunderbolt 4. Однако Framework потребовалось два года, чтобы устранить все ошибки, связанные с обоими стандартами подключения. На прошлой неделе компания наконец-то представила полностью сертифицированное обновление прошивки специально для Thunderbolt 4, но, похоже, обновление для USB 4 все еще ожидается.

Тем не менее есть подозрения, что у Razer была аналогичная дорожная карта с ноутбуками Razer Blade 14 2022 года, где эти ноутбуки были созданы с учетом USB 4 в самом начале процесса проектирования. Однако, несмотря на задержки и ошибки, возникающие в процессе сертификации, Razer наконец-то выпустила общедоступное обновление программного обеспечения USB 4.

Если у вас есть Razer Blade 14 2022 года, перейдите на страницу поддержки Razer, чтобы загрузить новое обновление и получить официальную поддержку USB 4. USB 4 является преемником USB 3.2 и всех его различных вариантов, причем самым большим обновлением является его пропускная способность, рассчитанная на 40 Гбит/с.

Но это не все: Razer также объединяет обновление с поддержкой Microsoft Pluton, обеспечивая дополнительную защиту ноутбуков Razer Blade 14 2022 года от злоумышленников. Pluton — это специальный чип на ЦП, который используется вместо модуля TPM на ноутбуке. Это повышает безопасность и предотвращает доступ злоумышленников к линиям связи между двумя чипами. Во всех смыслах и целях Pluton функционирует как более безопасный модуль TPM.

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Razer также объявила о новом цвете для Blade 14 2022 года под названием Mercury Edition, который напоминает цвет традиционного Apple Macbook. Новый цвет будет доступен в двух новых SKU с процессором Ryzen 9 6900HX в паре с графическим процессором RTX 3060 или RTX 3070 Ti. Вариант 3060 стоит 1999,99 долларов, а модель 3070 Ti — 2599,99 долларов.

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#razer #usb 4.0 #usb 4
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