Результаты тестов соответствют ожиданиям

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Следующей видеокартой Ada Lovelace, которую должна выпустить Nvidia, является GeForce RTX 4080. За последние несколько дней было несколько интересных утечек, свидетельствующих о производительности этой модели, как правило, из авторитетных источников. Просочившиеся результаты тестов показывают, что RTX 4080 на 25-37% медленнее, чем флагманская RTX 4090. Конечно, нужно воспринимать эти результаты с долей скептицизма, но они заслуживают внимания.

Пользователь Твиттера @Zed_Wang опубликовал скриншоты, сделанные, по-видимому, во время тестов 3DMark. Тесты 3DMark дают ориентировочную оценку игровой производительности, поскольку видеокарты проходят фиксированный путь в настроенном графическом движке UL Benchmark. В сети есть результаты тестов Time Spy DX12 и Time Spy Extreme 4K DX12, над которыми можно подумать и сравнить. В этих сравнениях RTX 4090 оказывается соответственно на 25% и на 37% быстрее, чем 4080. Эти результаты, если они точны, показывают, что преимущества RTX 4090 по сравнению с RTX 4080 наиболее очевидны в игровых ситуациях с более высоким разрешением, 4K или выше.

Чтобы еще раз взглянуть на производительность RTX 4080, опытный инсайдер @Tum Apisak поделился тем, что якобы является оценкой производительности Blender. Blender — это бесплатное приложение для 3D-моделирования с открытым исходным кодом, поэтому графические процессоры полезны в этой ситуации для ускорения предварительного просмотра сцен и визуализации неподвижных изображений или анимации. Кроме того, он поддерживает аппаратное обеспечение трассировки лучей графического процессора, поэтому помогает оценить относительную эффективность этого аспекта графического процессора. Согласно данным Blender, грядущая RTX 4080 будет примерно на 28% медленнее, чем флагманская RTX 4090.

Для более широкого сравнения мы поместили просочившиеся результаты тестов в таблицу вместе с прошлогодними видеокартами, такими как RTX 3090 Ti и RTX 3080, а также AMD Radeon RX 6950 XT.

Также в сети есть официальные спецификации GeForce RTX 4090 и RTX 4080 с сентябрьской презентации. На момент презентации было анонсировано две модели RTX 4080, но с тех пор Nvidia сократила их до одной. По сути, RTX 4090 и RTX 4080 сравниваются согласно таблице ниже.

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Nvidia планирует выпустить GeForce RTX 4080 16 ноября по цене 1199 долларов.