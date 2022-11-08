В сети появились фото платы пока еще не выпущенной RTX 4080 FE

Известный инсайдер @KittyYYuko опубликовал первые изображения печатной платы грядущей видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition, а также графического процессора компании AD103. Хотя плата GeForce RTX 4080 FE похожа на печатную плату GeForce RTX 4090 FE, между этими двумя конструкциями есть существенные различия.

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Дизайн печатных плат GeForce RTX 4080 FE и GeForce RTX 4090 FE аналогичен, и обе платы используют один и тот же дополнительный разъем питания 12VHPWR и имеют аналогичную систему охлаждения. Но поскольку плата для GeForce RTX 4080 FE рассчитана на 320 Вт графической мощности, тогда как RTX 4090 FE потребляет до 450 Вт, RTX 4080 FE имеет меньше силовых каскадов, а также меньше конденсаторов. Кроме того, поскольку графический процессор AD103 имеет 256-битную шину памяти, а процессор AD102 имеет 384-битную шину памяти, RTX 4080 FE использует меньше чипов памяти GDDR6X от Micron.

Графический процессор AD103, основанный на архитектуре Ada Lovelace, значительно меньше по сравнению с процессором AD102. В этом нет ничего удивительного, поскольку AD103 содержит 45,9 миллиардов транзисторов и имеет размер кристалла 378,6 мм^2, тогда как AD102 состоит из 76,3 миллиардов транзисторов и имеет размер кристалла 608,5 мм^2. Поскольку чип AD103 относительно мал, он также не имеет металлической рамки по бокам.

Поскольку видеокарта GeForce RTX 4080 Founders Edition от Nvidia официально еще не доступна, @KittyYYuko пришлось поместить на плату наклейку EKWB, чтобы скрыть определенные детали. Это, конечно, скрывает количество фаз питания GeForce RTX 4080 FE, но, поскольку продукт должен поступить в продажу на следующей неделе, эту информацию можно будет узнать достаточно скоро.

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Помимо публикации фотографий GeForce RTX 4080 Founders Edition и AD103, инсайдер также опубликовал результат бенчмарка 3DMark TimeSpy Extreme в 14 100 баллов, что соответствует другим утечкам производительности RTX 4080. Таких показателей производительности достаточно, чтобы сделать GeForce RTX 4080 от Nvidia одной из лучших видеокарт для игр, доступных в этом году, хотя будет интересно посмотреть, как будут конкурировать новые видеокарты AMD RX 7900, когда поступят в продажу в середине декабря.