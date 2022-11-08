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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Прототип видеокарты EVGA Axed RTX 4090 FTW3 продемонстрировали на YouTube
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YouTuber JayzTwoCents выпустил видео, демонстрирующее ранний прототип EVGA RTX 4090 FTW3, который был предоставлен ему непосредственно компанией. Существование видеокарты прекрасно демонстрирует, насколько внезапным было решение EVGA уйти с рынка графических процессоров, поскольку ее инженеры работали над будущими моделями RTX 4090 в тот самый момент, когда EVGA разорвала отношения с Nvidia.

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Напомню, два месяца назад EVGA навсегда покинула рынок графических процессоров, о чем JayzTwoCents и Gamers Nexus объявили на YouTube. Сообщается, что компания ушла из-за неудовлетворенности от партнерства с Nvidia — и этот шаг был внезапным. Только пара высших руководителей EVGA знала о решении до того, как новость была официально опубликована через YouTube.

Джей говорит, что ему действительно показали прототип RTX 4090, такой же, как тот, который у него есть сейчас, во время беседы EVGA с ним и Стивом (Gamers Nexus). Прототип был продемонстрирован им обоим, чтобы показать, насколько по-настоящему резким и серьезным было решение EVGA уйти с рынка графических процессоров.

Сама видеокарта представляет собой очень ранний прототип со значком GeForce RTX 4090, замененным на «Next gen Graphics » из-за проблем с лицензированием, которые возникнут, если она будет показана публично, поскольку EVGA больше не сотрудничает с Nvidia.

Показанная видеокарта имеет значок FTW3, поэтому есть основания полагать, что это был бы один из флагманских вариантов EVGA 4090. Сама видеокарта удивительно компактна для модели RTX 4090 от AIB-партнера, с тремя массивными вентиляторами на передней панели и элегантным корпусом (для высокопроизводительного графического процессора) с матовой черной вставкой на серебристом фоне.

По сравнению с моделями RTX 3090 и 3090 Ti FTW3, этот прототип FTW3 отличается заметно большим форм-фактором и значительно большими вентиляторами. С визуальной точки зрения серебряные акценты в верхней и нижней части кожуха значительно отличаются от чисто черной отделки предыдущего поколения. В целом, в плане дизайна видеокарта немного более сдержанная, а не в агрессивном геймерском исполнении, который все привыкли видеть на других видеокартах.

По словам Джея, прочность конструкции особенно впечатляет: задняя панель ввода-вывода привинчена непосредственно к кожуху графического процессора, чтобы предотвратить провисание графического процессора. Джей продемонстрировал это, поместив графический процессор в корпус, и видеокарта показала нулевой прогиб, несмотря на толщину примерно в четыре слота PCIe.

Последнее, что нужно упомянуть о дизайне видеокарты, — это 16-контактный разъем питания, который находится на задней панели видеокарты, поэтому кабель питания также находится сзади, а не спереди. Благодаря этому выбору дизайна видеокарта выглядит намного аккуратнее при установке по сравнению с другими моделями 4090. Однако пользователям понадобилось бы дополнительное место в передней части, чтобы обеспечить подключение кабеля.

Удивительно, но видеокарта работает, Джей демонстрирует работу в Unigine Heaven. Но, по его словам, видеокарта, по-видимому, использует «самодельный» vBIOS, поскольку это, опять же, очень ранний прототип устройства. В результате видеокарта не имеет предела мощности выше 100% в программном обеспечении для разгона графического процессора, поэтому разгон ядра графического процессора на видеокарте ограничен.

Тем не менее Джей разогнал видеокарту и был удивлен качеством памяти GDDR6X, которая достигла частоты в 1900 МГц. По словам Джея, эта частота памяти является одной из самых высоких, которые он когда-либо видел, и соответствует только видеокарте MSI RTX 4090 Suprim X. Жаль, что разгон заблокирован, иначе он, вероятно, мог бы использовать эту видеокарту, чтобы получить невероятно высокие результаты тестов.

Хотя грустно видеть, что EVGA навсегда покидает рынок графических процессоров, по крайней мере, эта видеокарта дает последний шанс увидеть, над чем работала EVGA до самого конца.

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