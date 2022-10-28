Производительность соответствует только RTX 3080 12 ГБ

Согласно сообщению на форумах Chiphell, одному из его пользователей удалось протестировать уже отмененные видеокарты Nvidia RTX 4080 12 ГБ. К сожалению, производительность была очень низкой для графического процессора класса RTX 4080, а оценки 3DMak Fire Strike и TimeSpy соответствовали только RTX 3080 12 ГБ на базе Ampere от Nvidia. Эта производительность разочаровывает, учитывая, что RTX 4080 12 ГБ технически должна была заменить RTX 3080 12 ГБ.

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Первоисточник никогда не раскрывал точную модель тестируемой RTX 4080 12 ГБ. Тем не менее изображение по-прежнему показывает полные данные мониторинга графического процессора, включая тактовые частоты ядра, тепловые характеристики и мощность, поэтому есть хорошее представление о том, как ведут себя эти видеокарты.

Чтобы освежить вашу память, RTX 4080 12 ГБ был самым младшим графическим процессором Nvidia Ada Lovelace, первоначально анонсированным во время GTC, наряду с 4080 16B и 4090. 4080 12 ГБ был оснащен чипом AD103, оснащенным 9728 ядрами CUDA, 256-битной шиной и 22,6 Гбит/с памяти GDDR6X, что в сумме дает пропускную способность 717 ГБ/с.

Но после жесткой критики со стороны сообщества Nvidia отменила модель RTX 4080 12 ГБ. 4080 12 ГБ имеет значительно измененные характеристики ядра по сравнению с версией 16 ГБ, несмотря на то, что названия только предполагают, что между картами будет разница в емкости.

Однако презентация Nvidia произошла после того, как видеокарты RTX 4080 12 ГБ начали сходить с конвейера, поэтому пользователю Chiphell удалось найти устройство.

Согласно изображению GPU-Z из сообщения на форуме Chiphell, эта безымянная модель RTX 4080 12 ГБ работала с максимальной реальной тактовой частотой 2820 МГц и тактовой частотой памяти 1313 МГц. Максимальные температуры находились в диапазоне 72,3°C, а температура горячих точек достигала 91,2°C. Максимальная скорость вращения вентилятора составляла 43%, но число оборотов неизвестно. Можно увидеть, что энергопотребление достигает 261 Вт на пике.

Эти данные мониторинга доказывают, что RTX 4080 12 ГБ сильно урезан по сравнению с RTX 4080 16 ГБ и RTX 4090. Тактовые частоты остаются такими же, как у 4090, но энергопотребление существенно снижено до 262 Вт. Видеокарта не подвергалась троттлингу из-за ограничения мощности, о чем свидетельствует пиковый показатель TDP GPU-Z, составляющий всего 91,8% от общего целевого энергопотребления.

Но производительность 4080 12 ГБ в 3DMark говорит сама за себя. Согласно сообщению Chiphell, протестированная RTX 4080 12 ГБ набрала всего 13 472 балла в 3DMark Fire Strike Ultra и 10 794 балла в TimeSpy Extreme.

Для сравнения, эти цифры означают чуть более высокую производительность, чем у RTX 3080 12 ГБ в тех же тестах, согласно программе 3DMark. Стоит отметить, что графические процессоры 30-й серии в результатах были разогнаны вручную, но, тем не менее это означает, что RTX 4080 12 ГБ находится прямо между стандартными RTX 3080 12 ГБ и RTX 3080 Ti.

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Легко понять, почему Nvidia отменила RTX 4080 12 ГБ. Изначально RTX 4080 12 ГБ стоила 900 долларов США. Однако с такими показателями производительности, графический процессор не будет лучше, чем более старая RTX 3080 12 ГБ или RTX 3080 TI от Nvidia, которые сейчас можно найти менее чем за 900 долларов.