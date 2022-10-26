Прямоугольный 16-контактный разъем может сохранить много видеокарт RTX 4090

Компания Seasonic (через HXL) продемонстрировала образец будущего 16-контактного разъема питания под углом 90 градусов для видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии. Такая конструкция, вероятно, устранит проблемы с расплавлением стандартных 16-контактных адаптеров питания на GeForce RTX 4090.

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До сих пор было три сообщения от пользователей о плавлении 16-контактных разъемов питания. Это небольшое количество по сравнению с количеством видеокарт GeForce RTX 4090, проданных Nvidia. Однако, все еще могут быть затронутые пользователи, которые не заявили об этом. Тем не менее это серьезная проблема, поскольку она потенциально может спровоцировать пожар, поэтому Nvidia направила свои силы на расследование данной ситуации.

Из-за размеров GeForce RTX 4090 у потребителей, вероятно, возникнут проблемы с установкой флагманских видеокарт Ada в небольших корпусах. Вполне разумно предположить, что некоторым пользователям, возможно, придется сгибать кабель 16-контактного адаптера больше, чем нужно, чтобы закрыть боковую панель корпуса.

Как и в случае с любым кабелем питания, чрезмерное изгибание кабеля 16-контактного адаптера, как вертикально, так и горизонтально, может привести к ослаблению клеммы и нарушению целостности сопряжения. В результате нагрузка на остальные клеммы становится неравномерной, что увеличивает риск перегрева и расплавления разъема. Cablemod рекомендует сгибать кабель на расстоянии не менее 35 мм от 16-контактного разъема питания. Однако есть и отзывы пользователей о том, что проблема сохраняется даже на больших расстояниях, например, 40 мм.

Seasonic не единственный, кто предлагает обходной путь. Cablemod анонсировала фирменный прямоугольный 16-контактный адаптер питания, в котором используется дизайн с несколькими печатными платами и обещается нулевой изгиб. Хотя адаптер начнет продаваться 31 октября, цена пока неизвестна. Кабель с разъемом под углом 90 градусов от Seasonic выглядит не так красиво, как адаптер Cablemod, но он должен работать так же. К сожалению, нет фотографий другого конца кабеля, поэтому пока не ясно, является ли продукт Seasonic адаптером или специальным кабелем, предназначенным для прямого подключения к блокам питания компании.

Хотя адаптеры с прямым углом могут уменьшить изгиб кабеля, владельцы все еще несут риск. Помните, что разъем питания 12VHPWR имеет срок службы 30 циклов подключения. PCI-SIG обнаружил те же проблемы сопряжения через примерно 40 циклов.

Пока что жалобы исходят только от потребителей, использующих переходник с 4x8-контактного на 1x16-контактный. Владельцев блоков питания ATX 3.0 это, похоже, не затронуло. Эти блоки питания уже поставляются с разъемом 12VHPWR, поэтому адаптеры не нужны. С другой стороны, на рынке не так много модулей ATX 3.0, и они дорогие.

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Странно, что проблема так и не проявилась в тестах Nvidia. При проверке документации GeForce RTX 4090 и онлайн-руководства пользователя, и не обнаружено никаких инструкций или указаний по работе с 16-контактным разъемом питания или его кабелем. Так что Nvidia действительно не знала об этой проблеме. Тем не менее производитель чипов предостерегает от использования сторонних адаптеров, таких как Cablemod и Seasonic, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.