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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Memtest86+ получил обновление спустя спустя 9 лет
Древнюю программу для тестирования памяти переписали с нуля для поддержки современного компьютерного оборудования
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Старая программа тестирования памяти из 2000-х годов, которую многие, вероятно, помнят, наконец-то вернулась. Memtest86+ только что получил первое обновление за 9 лет. Сообщается, что программа была переписана с нуля и снова находится в активной разработке. Новая версия 6.0 содержит множество новшеств, позволяющих обновлять приложение и поддерживать новейшее системное оборудование от Intel и AMD.

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Для непосвященных MemTest86 изначально было создано еще в середине 1990-х годов и было одним из первых приложений для тестирования памяти DDR для персональных компьютеров. Но разработка остановилась в 2013 году, когда Memtest86 был разделен на Memtest86 и Memtest86+, причем первый был куплен PassMark. Официально неизвестно, почему разработка остановилась. Но по сравнению с современным Memtest86, Memtest86+ является вариантом с открытым исходным кодом.

Излишне говорить, что версия 6.00 содержит множество обновлений, необходимых для приведения ее в соответствие с современными стандартами по сравнению с версией 2013 года. Новая версия включает в себя полностью переписанный код для материнских плат на базе UEFI, современную версию BIOS, как для 32-битной, так и для 64-битной версии приложения.

Кроме того, в приложении добавлена поддержка пейджинга x64 в длинном режиме, поддержка до 256 ядер, добавлено обнаружение памяти DDR4 и DDR5 (поскольку DDR3 была последним стандартом памяти в 2013 году) и добавлена поддержка XMP версии 3.0.

Поддержка ЦП была значительно расширена, добавлено обнаружение всех процессоров на базе AMD Zen, начиная с серии Ryzen 1000 и заканчивая серией 7000, а также любых более старых компонентов, выпущенных после 2013 года. Также была добавлена поддержка Intel до 13-го поколения Raptor Lake.

Наконец, последние примечания к патчу указывают на то, что версия 6.0 добавляет поддержку старых чипсетов Nvidia и AMD — вероятно, до 2010 года, поскольку в ней упоминаются чипсеты Nvidia nForce, а также многочисленные исправления ошибок, оптимизации и улучшения.

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Скачать версию 6.0 можно прямо сейчас с веб-сайта в виде USB-установщика для Linux и Windows. В отличие от традиционных стресс-тестеров, Memtest86+ необходимо загружать с USB-накопителя, чтобы изолировать программу от основной операционной системы. Это позволяет приложению использовать как можно больше системных ресурсов во время тестирования и предотвращает повреждение при тестировании в вашей основной ОС.

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#memtest86 #memtest86+
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Я уже тестил ночью, 10 прогонов сделал. Стартует сама, настройки делать не нужно.
Memtest86+ получил обновление спустя спустя 9 лет
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13:06
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