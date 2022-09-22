Ryzen 9 7950X набрал 40 498 баллов в Cinebench R23, опередив Core i9-12900KS на жидком азоте

Кто сказал, что вам нужно экзотическое охлаждение, чтобы побить рекорды разгона? Группа оверклокеров взяла процессор AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 (Raphael), который считается одним из лучших процессоров, и установила четыре новых рекорда разгона в категории 16-ядерных процессоров. Захватывающая часть заключается в том, что оверклокеры использовали обычный 280-мм жидкостный кулер AIO.

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Ryzen 9 7950X достиг частоты 5,4 ГГц на всех 16 ядрах, набрав 40 498 баллов в Cinebench R23, опередив Core i9-12900KS, предыдущего рекордсмена. Для сравнения, Core i9-12900KS должен был охлаждаться жидким азотом (LN2), чтобы достичь частоты 7 ГГц и набрать 40 412 баллов. Хотя разница была минимальной, однако впечатляет, что Ryzen 9 7950X вышел на первое место с тактовой частотой на 23% ниже.

Флагман AMD Zen 4 также стал самым быстрым 16-ядерным чипом в Cinebench R20. Удивительно, но Ryzen 9 7950X достиг только тактовой частоты всех ядер 5,35 ГГц. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы обойти Ryzen 9 5950X, ранее установивший рекорд на частоте 6 ГГц с охлаждением LN2.

Ryzen 9 7950X продемонстрировал лучшую производительность в старом тесте Cinebench R15, где частота всех ядер увеличилась до 5,5 ГГц. В результате чип набрал 6900 баллов, обогнав Ryzen 9 5950X с 6832 баллами. Последний достиг отметки с тактовой частотой 6 ГГц и LN2.

Последний рекорд относился к 7-Zip, где Ryzen 9 7950X достиг тактовой частоты всех ядер 5,45 ГГц, что дало 228 922 MIPS. По общему признанию, это был самый значительный результат из четырех записей. Ryzen 9 7950X превзошел Ryzen 9 5950X на частоте 5,24 ГГц (LN2) с отрывом в 4,4%.

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Сегодняшние рекорды по разгону — это лишь превью того, что нас ждет впереди. AMD работает с известными оверклокерами, чтобы разогнать Zen 4 до новых пределов с помощью LN2.