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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Nvidia подробно рассказала о печатной плате RTX 4090 FE
Nvidia улучшила разгонный потенциал GeForce RTX 4090 FE благодаря совершенно новому дизайну VRM
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Nvidia в среду представила дизайн печатной платы (PCB) своей видеокарты GeForce RTX 4090 и раскрыла некоторые особенности своего нового продукта. Как оказалось, компания полностью переработала модуль регулирования напряжения (VRM) карты, добавив ПИД-регулятор с контуром обратной связи, чтобы обеспечить надлежащее питание графического процессора и максимально увеличить его разгонный потенциал.

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В полностью собранном виде видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition напоминает своего предшественника, поскольку в ней по-прежнему используется мощная система охлаждения с двумя вентиляторами в цельном корпусе. Но у новинки есть несколько отличий снаружи и, что более важно, внутри.

Как и видеокарты Founders Edition предыдущего поколения, новая GeForce RTX 4090 FE использует очень сложную, но компактную печатную плату с треугольным вырезом на задней панели (или на правой стороне, в зависимости от того, как вы на нее смотрите), которая предназначена для максимальной эффективности охлаждения благодаря особому дизайну (который работает еще лучше за счет более крупных вентиляторов).

На печатной плате есть один 12 + 4-контактный дополнительный разъем питания PCIe Gen5 12VHPWR, который может подавать на устройство до 600 Вт питания, но настройки BIOS по умолчанию не позволяют Nvidia GeForce RTX 4090 FE потреблять более 450 Вт. Плата также поставляется с 20 + 3-фазным VRM (20 фаз для графического процессора, 3 фазы для памяти), что является небольшим улучшением по сравнению с 18 + 3-фазной схемой питания GeForce RTX 3090/3090 Ti FE.

В дополнение к большему количеству фаз питания Nvidia внедрила ПИД-регулятор с контуром обратной связи для уменьшения скачков и падений тока, эффективно стабилизируя подачу питания на видеокарту GeForce RTX 4090 Founders Edition, об этом сообщил TechPowerUp. Nvidia заявляет, что ее новый VRM обеспечивает существенно меньшее время отклика при управлении питанием, не измеряя его в абсолютных цифрах. Стабильный источник питания имеет решающее значение при высоких нагрузках и в условиях разгона. Компания называет эту функцию «управлением переходными процессами питания», что может быть одним из способов, с помощью которых ей удается увеличить частоту своего графического процессора AD102 до 3 ГГц без перенапряжения и использования экстремальных методов охлаждения.

В дополнение к усовершенствованию системы охлаждения с помощью более крупных вентиляторов, обеспечивающих на 20% больше воздушного потока, и перепроектированию подачи питания, Nvidia также использует новые чипы памяти GDDR6X со своей GeForce RTX 4090 FE, которые потребляют меньше энергии. Хотя можно только догадываться, как было снижено энергопотребление DRAM с сигналами PAM-4. Можно предположить, что Micron использует более тонкий процесс изготовления для этих чипов, что автоматически снижает их энергопотребление. Между тем, с более холодной памятью система охлаждения будет лучше охлаждать графический процессор, что дает дополнительный запас для разгона.

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Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition поступят в продажу 12 октября по цене 1599 долларов.

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#nvidia #новинки #новинка #rtx 4090
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