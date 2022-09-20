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Igor's Lab» сообщил о причинах ухода EVGA из индустрии видеокарт
Проблемы EVGA возникли не только из-за Nvidia
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На прошлой неделе EVGA потрясла мир геймеров, объявив о полном уходе из индустрии видеокарт из-за конфликтов с «тираническим» партнером – Nvidia. Сегодня Игорь из «Igor's Lab» опубликовал свои мысли об уходе EVGA, посчитав, что большинство проблем EVGA возникло по ее вине.

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По его словам, EVGA как AIB-производитель работает совсем иначе, чем другие AIB-партнеры Nvidia. EVGA полностью полагается на третьи стороны в создании печатных плат и кулеров, при этом разработка является единственной частью процесса, который EVGA покрывает напрямую.

В результате маржа графических процессоров EVGA исключительно низка для AIB-партнера, поскольку большая часть его ресурсов должна быть возвращена третьим сторонам, ответственным за производство компонентов графических карт. Игорь спросил нескольких конкурентов о марже и обнаружил, что наихудшие сценарии, включая стратегию EVGA, составляют около 5% маржинальной прибыли.

Это значительная разница по сравнению с 10-процентной маржой, выделенной другим партнерам AIB, которые занимаются производством собственными силами, что позволяет этим компаниям быть намного более эффективными для получения более высокой маржи.

Что еще хуже, EVGA также работает с объемными убытками по сравнению с другими своими партнерами AIB, с гораздо меньшим объемом поставок графических процессоров в целом. Вероятно, это связано с охватом продаж EVGA преимущественно в Америке (и Европе) по сравнению с ее конкурентами, которые производят и поставляют графические процессоры по всему миру. По словам Игоря, объем отгрузки имеет большое значение, когда вы получаете прибыль всего от 5% до 10%.

В то же время EVGA также попыталась выделиться, предлагая более длительные гарантийные периоды и программу повышения квалификации, которые не предлагает ни один другой конкурент в отрасли графических процессоров. Хотя эта стратегия действительно обеспечивает EVGA блестящий послужной список в плане удовлетворенности клиентов, по мнению конкурентов EVGA, это «самоубийственная стратегия». Один анонимный источник у конкурента сказал Игорю: «Если бы это было выгодно, мы бы давно это сделали».

Нельзя отрицать, что у Nvidia есть строгие правила для своих партнеров AIB, в том числе, что делать или не делать с каждым дизайном видеокарты. Nvidia также делает все возможное, чтобы напрямую конкурировать со своими партнерами AIB с помощью своих моделей графических процессоров Founders Edition. Последние статистические данные от JPR показывают, что валовая прибыль Nvidia довольно стабильно росла с 2005 года, в то время как прибыль ее партнеров AIB с 2000 года падала. 

Нет сомнений, что объявленные EVGA причины ухода из Nvidia верны, включая то, что Nvidia утаивает информацию о рекомендуемой производителем розничной цене до тех пор, пока графические процессоры не будут представлены, и заставляет партнеров AIB устанавливать цены на графические процессоры для определенных категорий на определенные модели. Но интересно узнать об этой новой информации, указывающей на то, что у EVGA одна из самых низких норм прибыли по сравнению с остальными AIB-партнерами Nvidia.

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Понятно, что мы не знаем всех подробностей ситуации. А с учетом того, что Nvidia и ее партнеры, по-видимому, не заинтересованы или не могут делать записи и откровенно рассказывать о продажах, прибылях и других статистических данных, мы, возможно, никогда не узнаем намного больше, чем знаем сегодня. Но было бы неудивительно услышать, что EVGA покинула рынок графических процессоров из-за проблем, исходящих непосредственно от Nvidia, а также из-за финансовых проблем, которые она сама себе навлекла.

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#nvidia #evga
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