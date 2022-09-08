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Steam выпустила статистику использования OC, CPU и GPU за август 2022 года
Nvidia RTX 30-Series занимает первое место в новой статистике Steam за август
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Ежемесячная статистика Steam дает представление о текущих игровых тенденциях, показывая, какие продукты набирают обороты, а какие теряют их. Статистические методы могут быть несколько непрозрачными, но на данный момент чего-то лучше нет. В августе 2022 года отмечены некоторые важные вехи в области графических процессоров, а также некоторые примечательные тенденции в областях ЦП и ОС. 

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Nvidia RTX 30-й серии занимает лидирующую позицию

Видеокарты Nvidia RTX 30-й серии впервые превзошли любое другое семейство графических процессоров по общей доле опроса. На все графические процессоры серии RTX 30 вместе взятые теперь приходится 21,65% от общего количества за август, что на 1,90% больше по сравнению с данными за июль. С другой стороны, серия GTX 10 упала на 2,15% и теперь составляет 22,09% — тем не менее это второе по популярности семейство графических процессоров. Серия AMD RX 6000 также продемонстрировала небольшой прирост всего на 0,03%, доведя его в целом до 1,84%. В любом другом семействе графических процессоров наблюдалось снижение.

Другая важная новость заключается в том, что GTX 1060 от Nvidia больше не считается самым популярным графическим процессором. Что ж, технически она по-прежнему занимает первое место с 6,88% опрошенных ПК, однако GTX 1650 стала набирать популярность и занимать верхние строчки. Примечательно, что GTX 1060 упала на 0,53% по сравнению с июлем, а GTX 1650 выросла на 0,07%.

Единственным графическим процессором, доля которого за последний месяц значительно выросла, является RTX 3060, прибавивший 0,77%. «AMD Radeon Graphics» продемонстрировала второй по величине рост, на 0,44%, и это название, вероятно, относится к различным интегрированным графическим решениям, включая, вероятно, собственную Steam Deck от Valve. RTX 3050 заняла третье место с приростом 0,31%. Тем не менее есть много возможностей для колебаний, о чем свидетельствует Intel UHD Graphics 620, занявшая четвертое место с увеличением доли на 0,23%.

Большие изменения в доле ОС и производителях ЦП

Доли производителей процессоров Steam некоторое время держатся несколько стабильно на отметке Intel 67%, AMD 33%, плюс-минус несколько процентов. В прошлом месяце ситуация изменилась в пользу Intel: рост составил 1,65%, а AMD — соизмеримые потери в 1,67% (это относительные проценты, а не абсолютные, поэтому они не совпадают).

Насколько значимо это изменение? Это, вероятно, большая погрешность при выборке, так как можно проследить прирост AMD в мае и июле, Intel в апреле, июне, а теперь и в августе. 

Подведение итогов со страницы ОС и API, доля Windows 11 увеличилась до 24,71%. Однако на Windows 10 по-прежнему приходится большинство всех ПК — 71,76% опрошенных систем. Также интересно, что Windows 7 и Windows 8 показали небольшой рост за последний месяц. Навряд ли многие ПК действительно заменяют Windows 10 на Windows 7, так что, скорее всего, это всего лишь вариации в выборке.

Снижение спроса на оборудование

За последние несколько месяцев поступило множество сообщений о снижении продаж ПК и компонентов, а также об увеличении складских запасов. В результате потребители и предприятия покупают оборудование не так быстро, как оно производится, и ближайшие перспективы неутешительны. Это следует из отчетов JPR и IDC. Результатом стало падение цен на оборудование.

Ситуацию не спасает все аппаратное обеспечение следующего поколения, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы. Что касается графических процессоров, ожидается, что карты Nvidia RTX 40-й серии появятся к октябрю, а графические процессоры AMD RX 7000-й серии RDNA 3, вероятно, появятся в ноябре. Графические процессоры Intel Arc Alchemist для настольных ПК также ожидаются в октябре с улучшенными драйверами по сравнению с Arc A380.

В мире процессоров и материнских плат дела обстоят так же захватывающе. Процессоры AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 будут официально выпущены 27 сентября в сопровождении чипсетов и материнских плат серии 600. Это откроет эру памяти DDR5 как для платформ AMD, так и для платформ Intel, хотя Intel продолжает предлагать поддержку DDR4 в качестве альтернативы.

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Процессоры Intel Raptor Lake также должны быть запущены к октябрю (слухи о запуске 17 октября), добавляя больше эффективных ядер в стек и обеспечивая новую конкуренцию чипам AMD Zen 4. Процессоры Intel 13-го поколения также будут иметь новые чипсеты серии 700, хотя они также совместимы с разъемами LGA1700, а существующие платы серии 600 должны работать с обновлением BIOS.

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