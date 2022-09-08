В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет использоваться

Компания Apple рассказала о новом SoC A16 Bionic, который используется в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Новый чип содержит 16 миллиардов транзисторов и является первым процессором от Apple, изготовленным по 4-нм техпроцессу. 6-ядерный SoC обладает двумя высокопроизводительными и 4 высокоэффективными ядрами. Также имеется 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный движок, а также новый движок отображения, обеспечивающий новую высокую пиковую яркость, сглаживание, Always-On display и частоту обновления 1 Гц.

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Новая линейка Pro отказывается от фирменной челки Apple в пользу выреза в форме таблетки на экране, который Apple называет «динамическим островом». Новая камера TrueDepth меньшего размера поместится за меньшим вырезом, а также будет смешиваться с экраном для демонстрации уведомлений и отображения состояния зарядки, вызовов и сопряжения AirPods. Это интересное сочетание аппаратного и программного обеспечения, которое, на первый взгляд, кажется довольно плавным.

Новая система камер Apple включает в себя 48-мегапиксельную камеру. Это на 65% больше, чем у iPhone 13 Pro. Также есть 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 12-мегапиксельный телеобъектив. Как и в обычном iPhone 14, камеры будут поддерживать новый режим для съемки видео с сильной тряской без необходимости использования стабилизатора.

Будет два размера экрана: 6,1 и 6,7 дюйма. Apple впервые задействовала в своих смартфонах технологию Always-On display. В режиме пониженного энергопотребления частота экрана может достигать 1 Гц. В прошлом году Apple перешла на дисплей с частотой 120 Гц в iPhone 13 Pro.

Apple сохранит A15 Bionic для iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Оба будут использовать версию, которая была в линейке iPhone 13 Pro в прошлом году, с 5-ядерным графическим процессором.

Вся линейка iPhone 14 имеет спутниковое подключение к службам экстренной помощи, когда устройство находится вне зоны действия сотовой связи, и будет обладать функцией обнаружения сбоев, которая вызовет помощь, если владелец попал в автомобильную аварию.

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Цена на iPhone 14 Pro составляет 999 долларов, тогда как на старшую модель Pro Max — 1099 долларов. Предварительные заказы начинаются 9 сентября, а телефоны будут доступны 16 сентября.