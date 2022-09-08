Кто-то получил в свои руки Ryzen 7 7700X и испытал его в CPU-Z

Процессоры AMD Ryzen 7000 (Raphael) с ядрами Zen 4 появятся на розничном рынке 27 сентября. Однако кто-то получил в свои руки розничный Ryzen 7 7700X и испытал восьмиядерный чип в CPU-Z.

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Результаты тестов Ryzen 7 7700X больше не доступны, однако аппаратный детектив Tum_Apisak сделал их скриншоты. Ryzen 7 7700X превзошел Core i5-12600K на 1% в однопоточной производительности. Однако он не смог догнать Core i7-12700K. Если сравнить чип Zen 4 со стеком AMD, Ryzen 7 7700X превзошел Ryzen 7 5800X на 21%, а Ryzen 9 5950X — на 20%.

Что касается многопоточной производительности, то Ryzen 7 7700X опередил Core i9-12900K на 1%. Процессор Zen 4 показал 8-процентный отрыв от Core i7-12700K. Однако по сравнению с Ryzen 7 5800X грядущий Ryzen 7 7700X опередил его на 28% в многопоточной производительности.

Согласно списку CPU-Z, Ryzen 7 7700X достигает 5425 МГц, что является максимальной тактовой частотой для чипа Zen 4. Пользователь протестировал восьмиядерный процессор на материнской плате Gigabyte X670E Aorus Master и памяти DDR5-6400 C30.

Предварительные тесты показали, что у Zen 4 многообещающее будущее. Например, производительность Ryzen 7 7700X, как сообщается, на 32% выше, чем у Ryzen 7 5800X в Cinebench R20. Тем не менее все же рекомендую дождаться официальных обзоров, так как нельзя измерить производительность процессора только на основе нескольких тестов неизвестных пользователей.

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Ryzen 7 7700X поступит в продажу по цене 399 долларов. Для сравнения, Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700X дебютировали по цене 449 и 299 долларов соответственно. Ryzen 7 7700X на 13% дешевле, чем Ryzen 7 5800X, но на 33% дороже, чем Ryzen 7 5700X, который он напрямую заменяет. Кроме того, вам придется докупить новую материнскую плату AM5 и премиальную память DDR5, что может увеличить стоимость платформы до отметки в 800 долларов.