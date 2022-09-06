Предполагаемая фотография Nvidia GeForce RTX 3090 Super появилась на китайских форумах NGA. Однако человек, который нашел этот графический процессор, проверил его в GPU-Z. Он был указан как GeForce RTX 3090 Ti.
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Одна из любопытных особенностей изображения Nvidia GeForce RTX 3090 Super заключается в том, что его дизайн в виде песочных часов имеет черную цветовую схему на черном охлаждающем кожухе с вентиляцией. Дизайн Nvidia Founders Edition отличается полированным хромом, если вы заглянете на официальные страницы продукта. На эту хромированную часть нанесено название модели – RTX 3090 Ti.
Еще одно конструктивное различие между этим немного расфокусированным изображением GeForce RTX 3090 Super и RTX 3090 Ti касается конструкции вентилятора. Обе эти модели оснащены 9-лопастным вентилятором, но они отличаются друг от друга.
Судя по снимку экрана GPU-Z, RTX 3090 Super имеет правильное количество ядер CUDA, тип/квоту памяти и многие другие признаки RTX 3090 Ti.Выпуск моделей Super был бы странным, как если бы Nvidia собиралась начать выпуск серии RTX 30 Super, она, естественно, не началась бы с модели высшего уровня, которую многие считали последней в семействе Ampere. Более того, у RTX 30-й серии (Ampere) было несколько вариантов Ti. Однако последняя модель линейки Ampere GeForce была выпущена не как RTX 3090 Super, а как RTX 3090 Ti.
К сентябрю 2022 года RTX 3090 Ti уже потеряла популярность у потребителей. В последние недели/месяцы цены на высокопроизводительные графические процессоры от Nvidia и AMD значительно упали, а относительно новую RTX 3090 Ti, которая стартовала с ценой около 2000 долларов несколько месяцев назад, теперь можно купить за 1100 долларов.