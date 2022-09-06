В сети появились фото предполагаемой полностью черной Nvidia GeForce RTX 3090 Super

Предполагаемая фотография Nvidia GeForce RTX 3090 Super появилась на китайских форумах NGA. Однако человек, который нашел этот графический процессор, проверил его в GPU-Z. Он был указан как GeForce RTX 3090 Ti.

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Одна из любопытных особенностей изображения Nvidia GeForce RTX 3090 Super заключается в том, что его дизайн в виде песочных часов имеет черную цветовую схему на черном охлаждающем кожухе с вентиляцией. Дизайн Nvidia Founders Edition отличается полированным хромом, если вы заглянете на официальные страницы продукта. На эту хромированную часть нанесено название модели – RTX 3090 Ti.

Еще одно конструктивное различие между этим немного расфокусированным изображением GeForce RTX 3090 Super и RTX 3090 Ti касается конструкции вентилятора. Обе эти модели оснащены 9-лопастным вентилятором, но они отличаются друг от друга.

Судя по снимку экрана GPU-Z, RTX 3090 Super имеет правильное количество ядер CUDA, тип/квоту памяти и многие другие признаки RTX 3090 Ti.

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Выпуск моделей Super был бы странным, как если бы Nvidia собиралась начать выпуск серии RTX 30 Super, она, естественно, не началась бы с модели высшего уровня, которую многие считали последней в семействе Ampere. Более того, у RTX 30-й серии (Ampere) было несколько вариантов Ti. Однако последняя модель линейки Ampere GeForce была выпущена не как RTX 3090 Super, а как RTX 3090 Ti.

К сентябрю 2022 года RTX 3090 Ti уже потеряла популярность у потребителей. В последние недели/месяцы цены на высокопроизводительные графические процессоры от Nvidia и AMD значительно упали, а относительно новую RTX 3090 Ti, которая стартовала с ценой около 2000 долларов несколько месяцев назад, теперь можно купить за 1100 долларов.