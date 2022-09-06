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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Видеокарта Arc A770 очень скоро появится в вариантах 16 ГБ либо 8 ГБ памяти
Intel заявила, что видеокарты Arc A770 будет выпущена уже "очень скоро"
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Intel «очень скоро» планирует выпустить свои долгожданные видеокарты Arc Alchemist для настольных ПК. Об этом она заявила в интервью и раскрыла некоторые подробности о своих будущих устройствах.

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Самой первой видеокартой Intel Arc за последние годы, предназначенной для геймеров, станет Arc A770 Limited Edition (AIB) с 16 ГБ памяти GDDR6, сообщает PC Games Hardware со ссылкой на Тома Петерсена из Intel, сотрудника Intel и Райана Шраута, специалиста по маркетингу компании. Этот продукт будет сосуществовать со специальными предложениями от партнеров компании, использующих тот же графический процессор. Эти пользовательские AIB Arc A770 будут иметь либо 16 ГБ, либо 8 ГБ памяти, поскольку Intel одобрила конфигурации с 8 ГБ ОЗУ. Кроме того, производители также будут предлагать видеокарты Arc A750 с 8 ГБ памяти GDDR6. 

Intel рассматривает свои предложения Arc A770 в качестве конкурентов для Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, тогда как Arc A750 позиционируется как конкурент Nvidia GeForce RTX 3060. На прошлой неделе Intel уже опубликовала результаты тестов, показывающие, что ее Arc A770 лучше в трассировке лучей, чем Nvidia GeForce RTX 3060, так что, возможно, это компания, вновь подчеркивающая свой тезис, связанный с производительностью, который, очевидно, нуждается в независимой проверке. 

Некоторые модели серии Arc A700 от AIB-партнеров Intel будут поставляться с заводским разгоном и повышенными пределами мощности, поэтому эти модели будут предлагать более высокую производительность по сравнению с моделями с базовой тактовой частотой. 

Примечательно, что Intel настоятельно рекомендует использовать свои графические карты Arc с более новыми системами, поддерживающими изменяемый размер регистра базового адреса (BAR), поскольку без этой технологии графические процессоры Intel Arc могут столкнуться с падением производительности до 40%. Однако хорошо то, что графические процессоры Arc будут полностью поддерживать технологию Microsoft DirectStorage, поэтому ожидайте, что производительность систем с этими устройствами (а также совместимыми твердотельными накопителями) улучшится после появления игр, использующих этот интерфейс прикладного программирования (API). 

Хотя очевидно, что видеокарты Intel Arc A770 не будут конкурировать с предложениями следующего поколения от AMD и Nvidia в высоких разрешениях, Intel надеется, что ее четыре режима апскейлинга XeSS (производительность, баланс, качество и сверхвысокое качество) обеспечат баланс между производительностью и качеством, который в некоторой степени компенсирует более низкую производительность в таких разрешениях, как 4K. 

Говоря о выходах с высоким разрешением в целом, Intel заявляет, что ее будущие графические процессоры ACM-G10 не поддерживают собственный выход HDMI 2.1, поэтому для добавления соответствующего разъема к видеокарте Arc A700 необходим встроенный преобразователь DisplayPort 2.0 в HDMI 2.1. Интересно, что несмотря на то, что Intel включила DisplayPort 2.0 с поддержкой UHBR 20 в драйверах, похоже, что пока будет поддерживаться только UHBR 10. Если это правда, это означает, что видеокарты Intel Arc A700 не будут поддерживать «родной» вывод 8K и должны будут использовать два соединения DisplayPort для работы с монитором 8Kp60. На данный момент дисплеи 6Kp60 и 8Kp60 не совсем распространены, что оправдывает отсутствие поддержки DP 2.0 UHBR 20, но все же немного странно видеть, как Intel отказывается от одного из потенциальных преимуществ своих графических процессоров. 

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В то время как Intel стремится говорить о производительности и возможностях своих грядущих дискретных видеокарт серии Arc A700 для настольных ПК, она не раскрывает другую ключевую характеристику этих плат: их цену. Имея в виду, что устройства должны быть выпущены «очень скоро», информация о ценах должна появиться в ближайшее время.

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#intel #arc alchemist #arc a770
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