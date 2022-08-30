Энергоэффективные чипы Ryzen 7000 Zen 4 могут быть в планах AMD

CPUID только что выпустил новую версию CPU-Z версии 2.02 с поддержкой недавно анонсированных процессоров AMD Ryzen серии 7000, включая 7600X, 7700X, 7900X и 7950X. Но, согласно твиту @momomo_us, патч 2.02 имеет дополнительную поддержку процессоров Ryzen 7000, которую вы не найдете в непосредственных примечаниях к патчу (на веб-сайте CPU-Z). Эти чипы включают два дополнительных чипа Zen 4: Ryzen 9 7950 и 7900 — без маркировки X.

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AMD только что объявила о выпуске своей совершенно новой линейки процессоров Ryzen 7000, включающей четыре SKU, в том числе 6-ядерный Ryzen 5 7600X среднего класса с тактовой частотой 4,7 ГГц, 8-ядерный Ryzen 7 7700X с тактовой частотой 4,5 ГГц, топовый 12-ядерный Ryzen 9 7900X с разгоном до 5,6 ГГц и флагманский 16-ядерный Ryzen 9 7950X с разгоном до 5,7 ГГц.

Ryzen 5 и 7 имеют TDP 105 Вт, в то время как обе модели Ryzen 9 имеют базовую TDP 170 Вт, но также могут быть разогнаны до 230 Вт. Примечания к новому патчу CPU-Z предполагают, что AMD уже работает над более энергоэффективными процессорами Ryzen 9 для более позднего выпуска. Конечно, примечания к патчу CPU-Z не подтверждают, будут ли выпущены чипы, это просто означает, что чипы существуют где-то в лабораториях AMD.

Добавление чипов Ryzen 9, отличных от X, неудивительно, поскольку AMD ранее делала нечто подобное с чипами серий Ryzen 5000 и Ryzen 3000, производя 12-ядерные чипы мощностью 65 Вт только для OEM-производителей. Что интересно, так это добавление не-X 7950, что будет первым случаем, когда AMD выведет на рынок 16-ядерный процессор без номенклатуры X.

К сожалению, эти чипы, вероятно, будут ограничены OEM-рынком, если судить по истории AMD с Ryzen 3000 и Ryzen 5000. Однако ничто не мешает AMD изменить планы и создать эти чипы для рынка DIY, подобно тому, как это произошло с Radeon RX 6400.

Благодаря тому, что серия Ryzen 7000 отличается более высоким TDP по сравнению с Ryzen 5000, на рынке ЦП больше места для энергоэффективных 12-ядерных и 16-ядерных процессоров Zen 4 как для OEM-партнеров, так и для рынка ПК для самостоятельной сборки. Следуя новому шаблону TDP AMD, теоретический Ryzen 9 7900 или Ryzen 9 7950 может иметь максимальный TDP 105 Вт вместо 170-230 Вт и иметь сниженные частоты. Снижение энергопотребления позволило бы чипам работать в значительно более ограниченных средах с корпусами очень малого форм-фактора и более компактными кулерами ЦП.

Это было бы особенно удобно на AM5, так как совместимость кулеров между AM4 и AM5 остается прежней. В результате на рынке уже будет много кулеров, совместимых с AM5, которые не смогут охладить процессоры Ryzen 9 с рейтингом TDP 170 Вт.

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На данный момент все это теоретически, поскольку AMD еще не подтвердила эти модели. В худшем случае AMD не будет выпускать эти чипы или просто ограничит их OEM-партнерами. Тем не менее есть шанс, что AMD сможет сделать компоненты, отличные от X Ryzen 9, доступными и для сборщиков ПК. Только время покажет, окажется ли это правдой.