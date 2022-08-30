Если просочившийся слайд верен, до запуска осталось меньше месяца.





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Предполагаемые планы запуска процессоров Intel Core «Raptor Lake» 13-го поколения были опубликованы в сети пользователем @wxnod. Слайд, соответствующий по стилю Intel, называется «План RPL Online GTM», где RPL — это сокращение от кодового названия «Raptor Lake», а GTM — сокращение от «Go To Market». Наиболее важными датами являются 28 сентября для запуска первых процессоров Raptor Lake с суффиксом «K» и 10 октября для выпуска первой партии процессоров 13-го поколения Core.

Согласно вышеизложенному, в период с 15 по 28 сентября Intel будет «предварительно разогревать» партнеров и СМИ, подготавливая рекламные материалы, блоги, разъяснения и видеоролики. Первая знаменательная дата для потребителей — 28 сентября. Именно тогда Intel якобы публично раскроет свои процессоры Intel Core 13-го поколения. Ожидается, что это будет обычное трио разблокированных процессоров «K», и в этом поколении это будет Core i9-13900K, i7-13700K и i5-13600K. Если вы заметили маленькую желтую звездочку и i9k в центральной части таблицы, это значит, что предварительные заказы на Core i9-13900K должны начаться 28 сентября.

Следующая знаменательная дата в таблице — 13 октября. В этот день Intel и партнеры откроют предварительные заказы на разблокированные чипы Core i7 и i5 с суффиксом множителя «K».

Неделю спустя, 20 октября, мы видим, пожалуй, самую важную для потребителей дату, когда все три чипа Raptor Lake с суффиксом «К» станут доступны в розничных магазинах. Кроме того, на слайде указано, что материнские платы также будут готовы к этой дате. Обзоры будут опубликованы в этот же день. Было бы более удобно для потребителей, если бы независимые сторонние обзоры публиковались, например, когда начинаются предварительные заказы.

В последней части просочившегося слайда говорится о стимулировании продаж, рекламной деятельности с помощью пакетов и партнерских отношений и т. д., а также об обеспечении надлежащего распределения запасов. Процессоры Non-K, мобильные процессоры и другие продукты Raptor Lake должны появиться к выставке CES 2023.

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Хотя слайд выглядит подлинным, а источник хорошо известен, относитесь к приведенной выше информации о запуске Intel Raptor Lake с долей скептицизма.