Производитель обещает до DDR5-6000 C30

G.Skill анонсировала комплекты памяти Trident Z5 Neo и Flare X5, предназначенные для процессоров AMD Zen 4 Ryzen 7000. Кроме того, новые комплекты памяти, сертифицированные AMD EXPO, будут конкурировать с лучшей оперативной памятью на рынке.

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Серия Trident Z5 Neo — это вариант DDR5 комплектов памяти Trident Z Neo DDR4 компании для чипов AMD. Он сохраняет ту же эстетику и будет доступен в обычном и RGB-вариантах. Серия Flare X5, с другой стороны, соответствует более низкопрофильному дизайну и не бросается в глаза. Память имеет тот же внешний вид, что и комплекты памяти G.Skill Ripjaws S5.

Преимуществом новых комплектов памяти G.Skill является включение профилей памяти EXPO (расширенные профили для разгона). EXPO — это, по сути, версия AMD стандарта XMP 3.0 от Intel. Как и XMP 3.0, EXPO упрощает процесс установки комплектов высокоскоростной памяти, где потребители могут активировать профиль одним щелчком мыши.

«Мы очень рады партнерству с G.SKILL, чтобы предоставить технологию AMD EXPO энтузиастам, геймерам и оверклокерам по всему миру», — сказал Дэвид Макафи, корпоративный вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения по работе с клиентами AMD. «Технология AMD EXPO дает пользователям уверенность в выборе памяти, позволяя повысить производительность памяти одним нажатием кнопки».

На данный момент G.Skill будет продавать только Trident Z5 Neo и Flare X5 DDR5-5600 и DDR5-6000. AMD ожидает, что наборы памяти, сертифицированные EXPO, будут иметь DDR5-6400, поэтому можно ожидать более быстрых версий от G.Skill в будущем.

Самый быстрый набор памяти из готовой к выставке партии относится к семейству Trident Z5 Neo со скоростью передачи данных DDR5-6000 и таймингами, установленными на 30-38-38-96. Однако память поставляется только в одном размере: 32 ГБ (2x16 ГБ). С другой стороны, комплект памяти Flare X5 DDR5-6000 имеет максимальное значение 32-38-38-96 с 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x32 ГБ).

Что касается DDR5-5600, G.Skill предлагает набор памяти с отличными таймингами 28-34-34-89 и один с более мягкими таймингами 36-36-36-39. Комплекты памяти DDR5-5600 доступны емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и 64 ГБ (2x32 ГБ).

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G.Skill не раскрыла цены на комплекты памяти Trident Z5 Neo и Flare X5. Тем не менее они поступят в продажу в сентябре вместе с чипами AMD Ryzen 7000, так что мы скоро узнаем об этом.