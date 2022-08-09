В настоящее время единственной компанией, поддерживающей GDDR6X, является Nvidia

Компания Micron незаметно запустила в производство чипы памяти GDDR6X, скорость передачи данных которых 24 ГТ/с. Ожидается, что они будут использоваться некоторыми из будущих высокопроизводительных видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace.

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Новые чипы Micron стандарта GDDR6X 24 ГТ/с имеют емкость 16 Гб и могут использоваться при создании видеокарт с большим объемом встроенной видеопамяти. Ожидается, что они будут использоваться для графической карты Nvidia GeForce RTX 4090, имеющей 24 ГБ памяти GDDR6X, подключенной с помощью 384-битной шины памяти (и, следовательно, обеспечивающей пиковую пропускную способность памяти 1,152 ТБ/с, при условии, что Nvidia будет использовать память на максимальной скорости). Ходят слухи, что другие продукты этой линейки используют более медленные устройства GDDR6X со скоростью передачи данных до 21 ГТ/с.

Кроме того, предполагается, что чипы памяти GDDR6X с производительностью 24 ГТ/с будут использоваться во флагманской графическом адаптере Nvidia следующего поколения, в настоящее время известном как The Beast (иногда называемым GeForce RTX 4090 Ti), который будет иметь 48 ГБ памяти.

Ходят слухи, что этой осенью компания Nvidia официально представит свои продукты серии GeForce RTX 40 «Ada Lovelace». Таким образом, для компании Micron настало время запуска массового производства чипов памяти стандарта GDDR6X со скоростью передачи данных до 24 ГТ/с.

Ни Nvidia, ни Micron официально не комментировали сценарии использования чипов памяти GDDR6X с производительностью 24 ГТ/с, поэтому неофициальную информацию о линейке видеокарт от Nvidia следует воспринимать с долей скептицизма. Однако Micron, безусловно, начинает производить эту память, которая будет использоваться одним из ее клиентов. В настоящее время единственной компанией, поддерживающей GDDR6X, является Nvidia.

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Примечательно, что Samsung тестирует свои чипы памяти GDDR6 (не GDDR6X) с производительностью 24 ГТ/с с декабря 2021 года. Таким образом, у Micron есть конкуренты.