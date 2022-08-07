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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Игровой ПК Acer с видеокартой Intel Arc A380 теперь доступен для предварительного заказа
Acer теперь предлагает первую систему с графическим адаптером Arc А380
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Acer Nitro N50-640 — это готовый игровой ПК с новейшим процессором Intel Core 12-го поколения и графическими процессорами начального и среднего уровня, такими как GTX 1650 или RTX 3060. Похоже, что Acer теперь предлагает первую систему с графическим процессором Arc, а именно А380. На данный момент это единственный графический процессор для настольных ПК, которому Intel разрешила продажи за пределами Китая.

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Acer NITRO PC был зарегистрирован французским ритейлером Boulanger. Кажется, это первый листинг в Европе с такой конкретной конфигурацией. Этот ПК не будет поставляться до 8 октября, при условии, что дата доступности на странице продукта указана правильно. Это означает, что предложение по сути является страницей предварительного заказа за 2 месяца до старта продаж.

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Этот ПК оснащен процессором Core i5-12400F, 16 ГБ памяти DDR4 и 500 ГБ SSD-накопителя. Он поставляется по относительно высокой цене в 949 евро. Интересно, что ритейлер предлагает почти идентичную систему с RTX 3060 всего на 50 евро дороже, единственная разница заключается в жестком диске и вдвое меньшем объеме памяти. Вариант системы RTX 3060 с 16 ГБ / SSD стоит 1500 евро, что намного больше, чем должно стоить.

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