Однако оценки производительности не снизились

Инсайдер GPU @Kopite7kimi поделился очередным обновлением предстоящих характеристик RTX 4080. Его последние слухи включают уменьшенное количество ядер для RTX 4080 с предполагаемых 10 240–10 752 до 9728. Это значит, что у видеокарты уменьшено количество ядер на 10%.

реклама

К счастью, похож, что это изменение не меняет предполагаемого балла теста 4080 в Time Spy Extreme, равного 15 000, который @Kopite7kimi снова перечисляет в своем последнем твите. Похоже, что производительность осталась прежней, по крайней мере, на данный момент. Другая информация @Kopite7kimi относительно характеристик RTX 4080 осталась прежней. Так, у видеокарты заявлена мощность 420 Вт, видеопамять 16 ГБ GDDR6X 21 Гбит/с и чип AD103.

Несмотря на то, что его инсайды зачастую верны, нужно относиться к ним достаточно скептично. Появление ошибок и неточностей неизбежно, а спецификации устройств могут быть вполне еще не полностью определены. Одна важная недостающая часть информации — это тактовая частота ядра RTX 40-й серии. Есть предположения, что производитель может значительно увеличить тактовые частоты ядра в сравнении с уже выпущенной линейкой Ampere, но достоверных данных пока нет.

«Я не болтун, но я должен сделать некоторые обновления. Надеюсь, ты не против. Возможная RTX 4080, PG136/139-SKU360AD103-300-A19728FP32256bit 16G 21Gbps GDDR6X общая мощность ~420WTSE ~15000. Теперь я завершил последнее обновление для 4090, 4080 и 4070»

Слухи о RTX 40-й серии Titan и обновления кэша L2

Другой твит от @kopite7kimi предполагает, что брендинг Titan так или иначе может быть возвращен компанией Nvidia. У серии Titan есть шанс задействования полноценного чипа AD102, однако Kopite не подтвердил, будет ли это в действительности. Более вероятно, что это будет почти полноценный AD102.

Есть интересный вопрос, действительно ли мы получим новую видеокарту Titan. Будет ли у Nvidia снова «гибридный» SKU Titan, который стирает границы между графическими процессорами Nvidia для рабочих станций серии A и линейкой игровых графических процессоров GeForce с большим объемом памяти и улучшенными драйверами? Или вместо этого мы получим RTX 4090 Ti без каких-либо улучшений драйверов? В любом случае можно с уверенностью предположить, что видеокарта с 48 ГБ памяти GDDR6X не будет дешевой. Kopite7kimi, кажется, предоставил обоснованную догадку на данный момент.

В том же твите Kopite опубликовал некоторые обновления кэша L2 у чипов AD104 и AD103. Полностью разблокированный чип AD103 возможно будет иметь 64 МБ кэш-памяти L2, а чип AD104 — 48 МБ.

Тем не менее Kopite также предполагает, что у RTX 4090 может быть уменьшенный размер кэша L2 или, возможно, у AD102 не будет пропорционально большего кэша. Или это может быть попытка отличить потенциальную RTX 4090 Ti (или Titan) от «меньшей» RTX 4090.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

«1. У Titan есть шанс использовать полноценный чип. Я обновлю это, когда подтвержу. 2. Полноценный AD103 будет иметь 64MБ L2, а AD104 — 48MБ».