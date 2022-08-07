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Intel отказывается от экзотической упаковки для Core i9-12900K и Core i9-10980XE
Отказ от упаковки для Core i9-12900K связан с выходом Raptor Lake, а вот с Core i9-10980XE может быть сложнее
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Intel официально отказалась от своих «экзотических» упаковок для процессоров 12-го поколения Core i9-12900K, лучшего процессора на данный момент, и Core i9-10980XE, флагмана HEDT, выпущенного три года назад. Вместо этого Intel заменит упаковку для каждой модели ЦП такими же коробками меньшего размера, как и их не флагманские аналоги Core i9, i7 и i5. Intel начнет применять эти изменения к 4 сентября.

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Коробка Core i9-12900K получает самое простое обновление из двух: ее «экзотическая» золотая вафельная коробка размером 164 x 130 x 139 мм заменяется такой же коробкой, как и другие модели Alder Lake Core i9, в которых отсутствует решение для охлаждения Intel. Эта новая коробка имеет размеры 116 x 44 x 101 мм. Помните, что это изменение касается только стандартного варианта Core i9-12900K. Специальная версия Core i9-12900KS сохранит свою экзотическую упаковку с эксклюзивной для чипа темно-синей темой.

Самым неожиданным поворотом является замена коробки почти устаревшего 18-ядерного флагмана Intel Core i9-10980XE, вышедшего почти четыре года назад. Последняя HEDT-платформа Intel все еще находится в производстве, и прямо сейчас она нуждается в изменении упаковки по соображениям экономии. Как и Core i9-12900K, корпус Core i9-10980XE уменьшится с размеров 138 x 138 x 61 мм в меньшую упаковку 116 x 44 x 101 мм по сравнению с не флагманскими аналогами. Но черно-золотая коробка останется прежней, чтобы соответствовать надписи «Extreme Edition» на названии модели чипа.

Изменение обложки для Core i9-12900K неудивительно. Intel делала это обычно в течение последних нескольких поколений процессоров, убирая флагманские бокс-арты непосредственно перед выпуском нового поколения процессоров Raptor Lake, которые могут выйти в октябре. Вероятно, Intel делает это для того, чтобы бокс-арт процессора следующего поколения выделялся как можно лучше.

Но изменение упаковки Core i9-10980XE довольно озадачивает, учитывая возраст архитектуры. Intel забыла о платформе HEDT с момента дебюта Cascade Lake в 2019 году, в результате чего AMD стала доминировать со своими процессорами Ryzen Threadripper. Поэтому вместо этого компания переключилась на свою основную платформу и стала на ней наращивать количество ядер.

Но есть вероятность, что это изменение обложки Core i9-10980XE — это больше, чем мера экономии от Intel. Ходили слухи, что Intel относительно скоро вернется на рынок HEDT с новой архитектурой под кодовым названием Fishhawk Falls (известной как Alder Lake-X).

Эта новая архитектура будет копией предыдущих платформ Intel HEDT, где компания берет свою новейшую серверную архитектуру и превращает ее в высокопроизводительную потребительскую платформу для настольных ПК. Для Fishhawk Falls такой архитектурой будет HEDT-вариант Sapphire Rapids — будущей серверной архитектуры Intel, построенной на том же узле Intel 7, что и Alder Lake.

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Все, что выходит за рамки этой информации, на данный момент является чистой спекуляцией. Но есть вероятность, что эта информация может быть подлинной, поскольку изменение бокса Core i9-10980XE является первым признаком возвращения Intel к платформе HEDT. Но это может занять некоторое время, поскольку Intel постоянно откладывает выпуск Sapphire Rapids из-за непредвиденных ошибок.

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#intel #core i9
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