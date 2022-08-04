До сих пор консоль Steam Deck была доступна только в Северной Америке, некоторых частях Европы и Великобритании

Valve открыла бронирование Steam Deck в Японии, Южной Корее, Гонконге и Тайване, что стало первым значительным увеличением доступности консоли с момента ее запуска. До сих пор консоль Steam Deck была доступна только в Северной Америке, некоторых частях Европы и Великобритании.

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Компания утверждает, что может продавать ее в большем количестве стран, не затрагивая текущие очереди бронирования, из-за недавнего увеличения производства, которое перенесло многие существующие предварительные заказы на третий квартал этого года. Также пообещали выполнить все текущие предзаказы в этом году.

В этих новых странах Valve работает с компанией Komodo как по продажам, так и по распространению. Страница бронирования здесь.

Согласно пресс-релизу Valve, Steam Deck будет стоить 59 800 иен в Японии, 13 380 тайваньских долларов на Тайване, 3 288 гонконгских долларов в Гонконге и 589 000 вон в Корее.

Valve заявляет, что будет демонстрировать Steam Deck на крупных мероприятиях, в том числе на BitSummit в Киото, Япония, и на Tokyo Game Show в сентябре.

Steam Deck была лидером продаж в Steam с момента ее запуска, и если она будет продаваться в этих новых регионах так же, как и в других, ситуация может не измениться в ближайшее время.

Покупатели в этих странах получат гораздо более зрелую версию Steam Deck, чем те, кто владеет ей с момента запуска. Valve добавила массу обновлений, в том числе добавление экрана блокировки, исправления адаптивной яркости и частоты кадров, профили производительности для каждой игры и гораздо больше проверенных игр, поэтому потенциальные новые владельцы теперь знают, чего ожидать. Также был выпущен полный набор драйверов для тех, кто использует консоль под управлением Windows.

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Steam Deck — одно из многих потребительских электронных устройств, которые за последние несколько лет сильно пострадали из-за проблем с цепочками поставок. Консоль изначально планировалось выпустить в конце 2021 года, но ее перенесли на февраль 2022 года из-за дефицита. Бронирование в начальных регионах запуска растянулось почти на год. Теперь, когда время выполнения заказа, похоже, сокращается, Steam Deck готова увидеть больше регионов и, вероятно, попасть в руки гораздо большего количества игроков.