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Один из партнеров Intel прекращает производство видеокарт Arc Alchemist
Igor's Lab сообщает, что производство остановлено «из-за проблем с качеством»
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Сегодня тестировщик технологий и комментатор Игорь Валлоссек из Igor's Lab предположил, что судьба видеокарт Intel Arc находится «на грани». 

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Некоторые из наиболее серьезных отмеченных проблем связаны с ее партнерами. По словам источников Валлоссека, по крайней мере один крупный AIB полностью прекращает производство видеокарт Arc «из-за проблем с качеством».

Путь Intel к дискретным графическим процессорам с линейкой видеокарт Arc Alchemist начался не самым благоприятным образом. Большинство технических комментаторов были достаточно сдержанны и благосклонны к этому новому подразделению Intel, желая дать ему шанс. Особенно учитывая то, что Intel начала разработку своих дискретных видеокарт, когда на рынке было чрезвычайно трудно достать устройства от Nvidia и AMD. 

Этой точки зрения легче простить совершенно новую архитектуру графического процессора и набор драйверов, имеющие свою долю ошибок, недостатков и причуд. Игорь Валлоссек из Igor's Lab назвал несколько проблем, с которыми на данный момент столкнулась компания.

«Во-первых, мы сконцентрируемся на наиболее серьезных и насущных проблемах, с которыми сейчас сталкивается Intel Arc, а именно на проблемах, связанных с ее AIB-партнерами. Согласно отчету, одна из первых проблем, с которой столкнулись AIB-партнеры, заключается в том, что Intel предложила им в первую очередь сосредоточиться на системных интеграторах и OEM-клиентах. Этот бизнес по своей сути является низкорентабельным и не позволяет именитому производителю графических карт максимально использовать свой бренд из широкого ассортимента моделей».

Существует еще одна серьезная проблема для AIB, если другое откровение Валлоссека верно. Он заявляет, что многие из крупных партнеров все еще используют огромные объемы запасов. Конечно, с течением времени и технологий стоимость этих запасов падает. В настоящее время широко известно, что видеокарты скатываются вниз по очень крутому склону в отношении рыночных цен.

Последней и еще одной очень серьезной проблемой для AIB является то, что по крайней мере один крупный AIB-партнер решил полностью прекратить производство видеокарт Intel Arc. Валлоссек говорит, что причины этих решительных действий не связаны с другими жалобами, изложенными выше. Вместо этого AIB считает, что они должны остановить производство «из-за проблем с качеством». Возможно, что вскоре об этих опасениях станет известно больше, и Intel решит их, наряду со слухами об аппаратных и программных проблемах, преследующих Intel Arc.

Какие AIB-партнеры решили прекратить производство видеокарт Intel Arc, не сообщается, но на рынке до сих пор не видно продуктов большой тройки: Asus Gigabyte или MSI. Только вчера ASRock присоединилась к Gunnir с официальными страницами продуктов Arc A380 и розничной доступностью в Китае.


Также стоит напомнить, что вчера Intel опубликовала новый промо-ролик Arc A750, встроенный выше, но большая часть этой информации о производительности была раскрыта ранее. 

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Другими словами, не уверенности в том, что Intel уже рассматривает возможность отказа от дискретной графики, однако похоже, что прямо сейчас у компании назревают серьезные проблемы.

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#intel #arc alchemist #arc
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