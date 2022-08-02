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Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
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Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC. Последний месяц стал отличным для процессоров AMD, но не очень хорошим для ее графических процессоров. Между тем, начинает казаться, что Linux в течение нескольких месяцев может обогнать MacOS и стать второй по популярности игровой платформой Steam — отчасти благодаря Steam Deck.

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Обращаясь к статистике по ЦП, похоже, что AMD установила новый рекорд доли пользователей Steam. Согласно последним данным, доля процессоров AMD в июле выросла на 2,22%. Это достаточно большой прирост за один месяц.

Последние статистические данные показывают, что процессоры AMD работают на 33,73% пользовательских ПК Steam, а процессоры Intel — на 66,26%. 

Опять же, стоит отметить, что также учитывается и Steam Deck, поскольку в нем используется процессор AMD. Также существует проблема, связанная с тем, что Valve не предоставляет четких сведений о том, как собираются данные. Есть много мнений о том, как собирается статистика, но единственным по-настоящему действенным способом ее сбора будет полностью случайная выборка или просто выборка каждого ПК, на котором установлен Steam. 

Последние достижения Nvidia отодвинули на задний план успехи, которыми AMD начала наслаждаться за предыдущие несколько месяцев. Сравнение самых современных графических процессоров серии Nvidia RTX 30 и AMD RX 6000 выглядит немного более позитивно для AMD. Здесь вы можете увидеть стабильный ежемесячный рост AMD, но он не такой большой. Действительно, прогресс AMD с серией RX 6000 невелик по сравнению с внедрением серии RTX 30 за тот же период.

В настоящее время графические процессоры Nvidia используются в 5,85 раз больше, чем графические процессоры AMD. Глядя только на текущие поколения Ampere и RDNA 2, Nvidia имеет преимущество в 10,9 раз. Самый популярный графический процессор AMD RDNA 2 на данный момент — RX 6600 XT, что составляет 0,4% от общего числа опрошенных компьютеров. Напротив, самым популярным графическим процессором Ampere от Nvidia является RTX 3060 для ноутбуков с долей 3,59%, а RTX 3060 для настольных ПК немного ниже — 2,76%.

В целом графические процессоры AMD и Nvidia текущего поколения составляют 21,55% всех опрошенных ПК. Между тем, тройка самых популярных графических процессоров в совокупности составляет 20,18%, и все они являются более старыми моделями — GTX 1060, GTX 1650 и GTX 1050 Ti. Самым популярным графическим процессором AMD по-прежнему остается RX 580 с показателем 1,58%.

Что касается OC, то тут можно увидеть некоторые интересные изменения. Любопытно, что в июле доля Windows 11 снизилась на 0,11% за месяц. В то же время Windows 10 сделала шаг вперед, на довольно убедительные 1,91%.

MacOS упала до 1,74% доли пользователей в самых последних результатах, что на 0,71% меньше, чем было ранее. И наоборот, Linux в качестве ОС выбирают 1,23% пользователей. Если эта тенденция продолжится, не будет сюрпризом, что Linux обойдет MacOS. Причем ключевую роль может сыграть Steam Deck со Steam OS.

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Хотя Steam Hardware Survey предоставляет интересные данные, у него довольно туманные правила и методики проведения опросов. Valve не дает информации о том, как выбираются пользователи, доверительные интервалы или пределы погрешности. Она также не раскрывает использование случайной выборки или полной выборки, которые необходимы для того, чтобы данные были статистически полезными. Тем не менее это лучшая общедоступная информация о том, на каком оборудовании в настоящее время работают игровые ПК.

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